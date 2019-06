El mejor deporte es reírse

No llevaba la imagen del cartel oficial de la Feria de Almería 2019 ni un minuto subido a las redes sociales cuando ya estaban paseando por los grupos de whatsapp numerosos memes sobre el mismo. Confieso que soy uno de esos culpables que tuneó el cartel original para darle un toque humorístico al asunto. Me pilló hablando con Catalina, que fue la que me avisó de que ya se había anunciado lo del cartel oficial. Al igual que yo, tiene un humor muy ácido y además sabe usar la ironía de una forma sublime, así que el tema se nos fue de las manos en un par de minutos y reinventamos ese cartel de una decena de formas distintas. Respeto totalmente el trabajo del diseñador de la obra, que si ha sido seleccionada será porque es la mejor de las que se hayan presentado al Ayuntamiento (o eso se supone), pero no se puede negar que esas manos que aparecen en el cartel dan muchísimo juego, te incitan a poner entre ellas cientos de cosas. Una gamba, unos prismáticos, un balón de Nivea, unas pipas, un cigarrillo e incluso un vagón del TALGO, ese tren tercermundista que tenemos en esta ciudad. Le han puesto de todo. Lo que más me sorprende no es la creatividad de la gente en sí, sino la rapidez en la que la ponen en práctica cuando se trata de trolear algo. Ojalá los almerienses fuésemos así de efectivos para todo. No conozco personalmente al autor del que será el cartel de nuestra Feria de este año, y que se ha hecho más viral de lo esperado gracias a todo esto, pero espero que no le molesten esos memes que al parecer sí parecen estar picando a ciertas personas que se toman estas bromas, incomprensiblemente, como un insulto a Almería. Sí, ese perfil de individuos que están surgiendo en masa en los últimos tiempos y que se les conoce como ofendiditos. Esos a los que luego no se les ve el pelo cuando hay que manifestarse por un tren digno o para recoger basura de las playas del Cabo de Gata. Esos almeriensistas de postín que no saben que una de las virtudes que tenemos por estos lares es nuestra capacidad de reírnos de nosotros mismos, nuestro sentido del humor único e inigualable. Hay que reírse, que es el mejor deporte para mantener en forma nuestra felicidad.