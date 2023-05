No. Definitivamente no es la mejor liga del mundo y con decirlo no pasa nada. Es un campeonato importante, como otros, pero tampoco es que estemos como para tirar cohetes. El torneo local, bueno, sí, lo ganan los mismos de siempre con muy poca cosa. Este año el Barcelona, ese mismo club que parecía que iba a desaparecer, se proclamó campeón cuatro jornadas antes de finalizar la competición sacando una ventaja abismal a sus inmediatos perseguidores, que por supuesto son el Real y el Atlético de Madrid. Pero sin embargo para jugar en Europa no le dio y fue eliminado muy temprano de la Champions y de la Europa League.

Lo de la manta corta; si te tapas la cabeza, se te destapan los pies. También la realidad y el fútbol, acabaron con la performance del Real Madrid, que en el torneo local de dejó ir, para dar el golpe en la Champions, su campeonato talismán. El año pasado los de Ancelotti, lograron algo nunca visto. Resucitar de las cenizas de los encuentros para acabar ganando eliminatoria tras eliminatoria y alzarse con el trofeo. El meneo no puntúa, puntúan los goles y en ese concepto fueron más efectivos que sus rivales, entre otros PSG, Chelsea, Manchester City o Liverpool. Este año la historia amagaba con repetirse, pero ya sabemos eso de que todos los días no son domingos. Y tocó enfrentarse contra el City.

El equipo de Guardiola casi con seguridad sea el mejor conjunto del planeta y el entrenador ejerce y mete la mano y las combinaciones en los sitios que su escuadra lo necesita. Esta vez la sorpresa fue la posición de Stone que casi jugando arriba de Rodrygo, otro jugador descomunal, rompió línea, defendió, atacó y acabó convirtiendo al Real Madrid en un equipo inofensivo. A lo que iba, si el Madrid es lo mejor que nuestra liga puede poner en Europa para competir, la cosa está complicada. Y no me vengan con el Sevilla, que sí, que también la Europa Champions League es su campeonato. Pero no nos olvidemos que hasta hace un mes y medio los de Nervión estaban buscando soluciones para eludir el descenso.