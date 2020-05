Lo mejor: no hay noticia

Se va a cumplir la primera semana de trabajo para el Almería después de mucho tiempo sin pisar el césped y lo mejor de todo es que, pese a los miedos que todos teníamos en cuanto a la respuesta del grupo, no hay que hablar de lesiones ni nada que se le parezca, teniendo en cuenta los temores que había al respecto después de tanto trabajo en solitario por culpa del maldito covid-19.

Y esa es la mejor noticia, que no hay noticia y que José María, a día de hoy, dispone de la totalidad de la plantilla para afrontar las once jornadas que quedan para que acabe el campeonato. Es más, este parón le ha traído al técnico madrileño un refuerzo de lujo como es el caso de Juan Ibiza, inédito en lo que llevábamos de temporada y que a buen seguro le va a disputar con creces una plaza en el once inicial a los centrales que en la actualidad hay en plantilla.

Cierto es que Ibiza no ha jugado esta temporada, pero ahora irrumpe en el grupo con las mismas opciones que el resto de compañeros. Es más, yo creo que llega con más ganas que nunca, después de superar ese calvario de lesión que le privó de estar con sus compañeros esta temporada, y se lo va a poner difícil, muy difícil, a José María y esa es una muy buena noticia para el Almería, ya que todos sabemos de las cualidades de Ibiza y coincidimos que le pueden venir muy bien a un Almería que por momentos -ahí están los números de esa racha de resultados negativos que le alejó de los puestos de ascenso directo- daba la sensación de que tenía una más que sería avería en defensa.

El grupo ha respondido bien en esta primera semana de trabajo y poco a poco irá alcanzando el estado óptimo para poder competir. Bien es cierto que los entrenamientos, por ahora, son el grupos reducidos, con tareas específicas, con presencia de balón, que seguro que se echaba mucho en falta, pero pronto llegará la normalidad, el trabajar todos juntos y ahí podremos ver, si las lesiones siguen respetando al equipo, la fuerza con la que va a llegar a este sprint final de Liga.