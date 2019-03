Soy de los que piensa que es muy difícil valorar quien es el mejor o la mejor de la historia en algo, sobre todo si hablamos del mundo de la pintura, escultura, música, cine... Para gustos colores, como suele decirse. Y es que el arte es tan subjetivo que siempre entran en escena las sensaciones que provoca una obra artística en el Ser Humano. Pero claro, cada persona es un mundo, no todos sentimos las cosas de una forma similar, ni percibimos la belleza igual. Así, lo que a usted puede parecerle un cuadro con cuatro manchas de pintura, que podría hacer su hijo mientras ve Bob Esponja, a su vecino le enamora porque lo considera una expresión artística rompedora. Siempre existen diferentes perspectivas. Muchas veces tratamos de encontrar a la mejor persona de la historia en una actividad concreta y para ello nos ayudamos de los números, como suele hacerse en el deporte. Pelé, Maradona, Di Stefano, Cruyff, Zidane, Ronaldinho, Iniesta, Ronaldo... La lista de grandes astros del balompié es interminable. ¿Quién ha sido el mejor de todos los tiempos? Los más románticos siguen citando aún a los tres primeros que he citado anteriormente. Por edad, no viví sus años de fútbol, aunque gracias a la tecnología multimedia a día de hoy uno puede ver muchos partidos de esos magos del esférico. Pero claro, no es lo mismo. No puede ser lo mismo ver cien repeticiones del famoso gol de la Mano de Dios que haberlo vivido en el momento. Tampoco viví los títulos que levantó Pelé, ni la forma de jugar del mítico madridista. Lo que sí he vivido, conscientemente, fue el gol de Iniesta que nos hizo campeones del mundo, el de Zidane al Leverkusen o los rompedores registros goleadores de CR7. Pero como decía antes, lo que suelen imponerse, lejos de levantar más o menos títulos, se imponen las sensaciones y las mías se han despertado más que nunca cuando toca la pelota Messi.