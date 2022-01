Cómo se mide que alguien sea el mejor en algo. El mejor porqué, con respecto a qué o a quiénes. Cuándo ha sido el mejor. Quién decide o nombra al mejor. La verdad es que no lo sé. Pero ayer Rafa Nadal, después de un partido de tenis de cinco horas y media, venció a uno de los rusos que no está en Ucrania todavía, conocido por ser el número dos del mundo y protestar hasta la ofensa; Daniil Medvedev. Rafa Nadal, según las estadísticas del tenis es el mejor de todos los tiempos en esto de darle a la pelotita con una raqueta. Se mide por campeonatos y por la importancia de los mismos. No sé. De tenis no tengo ni idea. El de Manacor ha ganado 21 Grand Slam, algo que nadie había conseguido hasta el momento y eso parece que es la bomba. Pero yo durante todo el domingo pensaba que un tipo de 35 años, 10 más que su oponente, hace 6 meses estaba a punto de dejar el tenis profesional. Hace mes y medio no sabía si llegaría a jugar en Australia y hace dos semanas lo pilló el coronavirus.

Pensé en la fuerza mental que alguien tiene que tener no ya para estar en la cima los últimos 15 años -tal vez me quedo corto-, sino para aguantar las embestidas de todos los que van a por él. Porque si algo tiene el tenis, es que eres tú y el que está enfrente. No se puede caminar la pista a lo Messi, porque si tú no corres nadie lo hará por ti. En cada raquetazo de esas 5 horas, lo que te sostiene es la cabeza, porque los brazos te pesan y las piernas se quieren echar al suelo. Te dan golpes de calor y te encomiendas a la virgen de los tenistas porque todo tu ser está descontrolado. Y sigues, como un zombie campeón, como una máquina de devolver pelotazos, como si fueras de otra galaxia. Eso te hace el mejor en la pista. Pero Rafa también lo es fuera. No se tira el rollo ni presume de ser el mejor. No se pega los billetes en la frente ni se le conocen escándalos de ningún tipo. Es el yerno que cualquiera quisiera tener. Un pedazo de pan de pueblo desde donde nace el sentido común. Y eso ante mis ojos lo hace el mejor. Con la pala sacando barro tras una inundación o recordándole las reglas de la ciencia a los antivacunas.