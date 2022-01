Llamadme loco. Pero la UDA está mejor que hace un mes. El bache, ya socavón, se ha hecho en este inicio de 2022 por distintos motivos evidentes, de los cuales deben quedar pocos y creo que se pueden haber subsanado en su mayoría. Los resultados siguen diciendo que, como en Lugo, va todo mal. Sólo hace falta alguna buena noticia a la que agarrarse y yo me agarro a la recuperación de los delanteros: Villar y Sadiq ya están, a Sousa se le espera. Si el nigeriano recupera la titularidad y los otros dos están al quite, faltará recobrar el engranaje de la media y la solvencia de la defensa. Que no es poco, pero a algún clavo ardiendo habrá que agarrarse para empezar a remontar el vuelo.

En Oviedo más de lo mismo, pese a jugar con referencias ofensivas más claras que un Ramazani voluntarioso y poco más. El pobre hizo lo que pudo. Si Sadiq vuelve por sus fueros y Sousa o el propio Villar aprovechan sus minutos, todo debería volver a rodar. Para ello deben carburar también de nuevo Portillo, Robertone y compañía. Atrás, es fácil decirlo, pero hay que empezar a dejar de encajar goles evitables. Y si se encajan dos por partido no quedará otra que encomendarse a lo anterior para meter los mismos o alguno más que el rival si queremos romper esa racha de un punto de los últimos quince disputados en Liga, más la eliminación copera.

Todo sumado, ahora mismo no salen las cuentas, sólo restas y factores negativos. Ya cedimos el liderato al Eibar, ahora nos vemos superados también por el Valladolid. Ambos están sacando sus partidos adelante sin brillantez y con suspense. Sin mucho negocio, más bien con poco mérito pero haciendo gala de una eficacia que tenía la UDA y de la que ahora adolece y carece.

En la película Su Excelencia, Cantinflas interpretaba al embajador mexicano en la ONU. Una de sus míticas frases resume la situación que expongo yo en mi discurso: "Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad".