Mientrasque los pobres mortales del pueblo llano pasábamos el confinamiento más agresivo en nuestros pisos de clase media, en los que aquel que quitó la terraza para darle metros al salón se daba cabezazos contra la pared y bajaba a comprar el pan tres veces al día, las estrellas del deporte publicaban en sus redes sociales cómo sufrían el encierro en sus casoplones con enormes jardines, salas de fitness, piscinas y salones con televisores de 75 pulgadas.

Así difícilmente íbamos a poder empatizar con sus dramas de no poder jugar al fútbol o si el club de sus amores decidía o no meterlos en un ERTE. Pero, quitando todos esos millones de euros que nos separan, los deportistas son personas normales y corrientes, como usted y como yo, con sus problemas, con sus preocupaciones y, sí, amigos, siento decíroslo, con sus propias opiniones.

Los deportistas no solo tienen que ser inmaculados dentro de las canchas, sino también fuera de ellas. Y ay de aquel que no tenga tu misma ideología política, porque ya la lapidación pública está más que justificada. Que si Rafa Nadal, que si Reina, que si Isco... Ellos no pueden tener una opinión como la que pueden tener los periodistas, banqueros, fontaneros o taxistas. Ellos que se dediquen a darle a la pelotita, porque al parecer es lo único a lo que tienen derecho dado el pastizal que cobran.

Pues no, están los que son del Partido Popular, los que están en desacuerdo con la gestión del Gobierno durante la pandemia, los que votan a VOX o a los Verdes, y también está Sergio Ramos. Eso no los hace ni mejores ni peores personas, y mucho menos ni mejores ni peores deportistas.

Esto al final se reduce a lo de siempre. Se puede ser un deportista estupido o no serlo. Y Novak Djokovic es el más claro ejemplo de que cuando tengo razón, se me da.