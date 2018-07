Almería, 19 de julio de 2018. Estimado Piñeiro, leí con cierta sorpresa en una playa garruchera la información del compañero Laynez y he de confesarte que me causó la misma impresión que a ti. Aquel plantel, confeccionado claramente para subir a la máxima categoría, dista mucho del actual, empezando porque el poderío económico del presidente era inmensamente mayor. Dicho esto, mi teoría es que el equipo que se está construyendo es un melón por abrir que puede salirte dulce y darte para salvar la categoría sin los aprietos de las tres últimas temporadas al estilo de un Reus al uso o salirte podrido y consumar el temido descenso en plan Lorca. La sensación que tengo es que al menos no seguiremos con las medias tintas. O se mejora o se empeora irremediablemente. No sabría inclinarme por un lado de la balanza u otro porque esta categoría de plata es inescrutable. Me gusta la media y la portería y tengo mis dudas con la zaga y la delantera. A ver qué sale. PD: Los traspasos y la aminoración salarial va para tapar 'agujeros'.