La mentira de la nueva Copa

El mejor individuo que ocupa un cargo público es como ese árbitro notable: el que pasa desapercibido. No se puede decir lo mismo de un Rubiales que está consiguiendo día a día que Villar no pareciese tan malo. Esta semana comenzó la Copa con un formato diferente. La idea a priori parece buena, pero se queda en un punto intermedio. El formato vuelve a estar condicionado, aunque ese sería otro debate: importancia de lo deportivo o de lo económico. Y, sobre todo, falta el Madrid, el Barcelona, el Atlético y el Sevilla, por esa Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudí, inventada por un Rubiales que, como los malos políticos y árbitros, no puede pasar desapercibido. Preside una Federación que deja participar a equipos que juegan en campos vetados por la competición al no cumplir unos requisitos mínimos. El Tamaraceite se ha salvado, actuando en el feudo donde lo hace cada domingo, pero otros han tenido que cambiar. Lo interesante es ver a un grande en tu campo, no irte a estadios grandes donde se pierde la magia que se busca con el nuevo formato. El que suscribe ha leído últimamente mucho sobre el término 'encerrona', en relación al encuentro que disputó el Almería (plausible la senda por la que marcha) en Fuenlabrada. Encerronas son las que se hacen en campos de Tercera y categorías regionales, aunque habría que separar la línea de lo 'bueno' (agua fría en el vestuario visitante y el doberman de turno sin correa en la puerta) de lo 'negativo' (violencia). Los equipos que han modificado su habitual campo esta semana ven cortado el grifo de las encerronas para avanzar de ronda. Por no hablar de las 18:00 horas un día laborable. ¿Ha pensado Rubiales que hay personas que a esa hora trabajan sin poder ver el partido de sus vidas?, ¿ha pensado Rubiales poner la Copa los fines de semana, con lo que eso conllevaría? Mayor afluencia, desplazamiento visitante...