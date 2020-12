Al mercado con cabeza

En apenas unos días se abrirá el mercado invernal, y pese a que todo apunta que el Almería va a tener un mercado tranquilo, quien mas y quien menos tiene claro que los rojiblancos no van a perder la oportunidad de dar salida a algún que otro futbolista y traer a alguien con la esperanza de mejorar, aun mas, la plantilla que tiene a su disposición José Gomes. No creo que cometamos el error de la temporada pasada, donde el mercado invernal fue contraproducente y creo que la plantilla actual, aunque siempre puede ser mejorable, da suficiente garantías como para creer que pelearemos por el ascenso. Existe el rumor de que Pedro Mendes podría romper su cesión y regresar al Sporting de Portugal. El joven delantero luso no ha tenido continuidad en el Almería y su estilo no encaja con lo que propone Gomes. Pedirle a Mendes que haga de Sadiq es injusto, pero tiene otras virtudes que no hemos sabido y no parecemos dispuestos a aprovechar, por lo que su salida parecería lógica. En ese caso, tendría que venir un delantero que sea capaz de dar descanso a Sadiq y encaje en el sistema. Hace unas semanas salía el nombre del delantero Rodrigo Pinho, que conoce José Gomes y ha sido el mejor futbolista del mes en la liga portuguesa. Pero Pinho suena también para Sporting de Portugal y Benfica, así que su fichaje me parece complicado. Un delantero que a mí me encajaría en la filosofía de Gomes y que conoce el club es Kalu Uche, aunque el delantero tiene 38 años (sigue siendo más joven que Rubén Castro) y lleva varios meses parado. Pero por su calidad y forma de entender el juego, aparte de por su carisma, Kalu Uche seria idóneo. Un delantero parece que va a llegar. Yo también traería un defensa central, por aquello de que Cuenca tiene compromisos internacionales y con las lesiones, sanciones y demás nunca está de más cubrirse las espaldas. Y yo también fichaba otro mediocentro, ya que cuando cambiamos a Morlanes y Costa por De la Hoz y Petrovic, la cosa flojea, aunque tengo fe en Robertone. Por lo demás, sería bueno ceder a los jóvenes Olivera, Gutiérrez o Escobar, para que acumulen minutos…