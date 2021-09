Sobre el mercado de verano

Hubo que apurar hasta última hora, pero al final el Almería consiguió deshacerse de los jugadores con los que no contaba (Ibiza, Aguza, Vada) y pudo traer dos últimas incorporaciones, y bien pudo haber habido una tercera si la opción de Meseguer no se hubiera caído al no poder cumplir con las expectativas económicas del Mirandés, poseedor de su pase. Una pena, porque a mi modo de ver este era el futbolista que habría sido la guinda de una plantilla que ha conseguido mantener a jugadores como Sadiq, Samu o Akieme, ha recuperado para la causa a Lazo y ha incorporado futbolistas tan interesantes como Curro, Portillo, Puigmal o Nieto. A ellos se les había unido el portugués Carriço, y en el tramo final del mercado llegaron Babic, un día antes del cierre, y Pozo o Sousa en el último día. Tenemos que esperar que Carrico-Babic cuaje y realmente le den esa fiabilidad a una defensa que sigue siendo el punto débil del equipo. Pozo, que puede desenvolverse tanto en el lateral como en el extremo, es otro fichaje de postín que ya demostró en su debut ante el Málaga lo importante que puede ser en esta plantilla. Y luego nos queda la incógnita de Sousa, internacional portugués, que estuvo en la elite hasta hace 2 temporadas, pero desde entonces anda perdido y, como dijo Rubi, lleva 8 meses sin tocar balón. Es un jugador que, si nos fiamos de lo que hemos visto por Youtube, y si es capaz de recuperar ese nivel, puede ser una buena alternativa a Sadiq. Es un tanque, un rematador nato, hombre de área. Falta por ver cómo se toma este fichaje por el Almería, si como unas vacaciones o como una oportunidad para relanzar su carrera. Carriço no tiene que demostrar nada a nadie tampoco, pero tras dos años en China no necesitaba volver a Europa y firmar por el Almería, a no ser que realmente siga teniendo esa ambición de liderar a un club y ayudarle a cumplir sus objetivos. Sobre el papel, la plantilla tiene potencial. Rubi ha dejado entrever que no es del todo lo que esperaba. Aun siendo esto cierto, no lo es menos que tiene mimbres para hacer algo importante…