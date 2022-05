Nos lo merecemos

Cuando Michel le metió un hat-trick a Corea en el Mundial de Italia 90, lo celebró dándose golpes en el pecho al tiempo que gritaba "¡me lo merezco!". Ese grito tiene que dar el Almería y su afición con este ascenso. Ha sido una temporada brillante. Larga y no exenta de dificultades, pero Rubi y su cuerpo técnico han sabido armar un equipo que es justo merecedor de este ascenso y el campeonato, que sería ya nuestro sin ese mes de enero negro. Este ascenso se lo merecen Rubi y sus hombres, pero también el club. Desde la llegada de Turki, subir a Primera ha sido una obsesión. Las dos primeras temporadas nadamos hasta ahogarnos en la orilla. Pero a la tercera fue la vencida. Este ascenso confirma el ambicioso proyecto de Turki y abre una nueva era para nuestro fútbol. Aún no somos conscientes de que lo mejor está aún por llegar. También se merece el ascenso la afición. Lleves un año o veinte apoyando el equipo, este ascenso es tuyo. Sufriendo en Córdoba, en Lugo, decepcionados con los play-offs ante el Girona. Cada aficionado del Almería tiene una temporada en la que se enganchó. En mi caso, he vivido 2 descensos a Segunda, 1 a Segunda B y otro a Tercera. Pero también ascenso a Segunda B, dos a Segunda A y 3 a Primera, estos en los 15 últimos años. Una pasada. El Almería regresa a la élite, pero en nada se va a parecer esta nueva etapa a las 2 anteriores. A nivel social, la ciudad y la provincia han dado un paso adelante. El almeriensismo se palpa en la calle y cada vez hay más niños que sienten los colores. Además, este Almería cuenta con jugadores que en Primera son muy válidos, tiene un patrimonio deportivo que nunca hemos tenido y potencial económico. Y no sólo por Turki, sino porque el club genera ingresos, tanto revalorizado jugadores (Darwin) como atrayendo inversiones como la de Power Horse. Tenemos visibilidad internacional. Dijo El Assy que si subimos a Primera nunca más volveremos a Segunda División. Son palabras mayores, pero con esta nueva propiedad esto y los sueños europeos sí que pueden ser realidad. Y eso, también nos lo merecemos, después de las penurias que hemos sufrido...