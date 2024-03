Lo mereció

En una temporada en la que nada sale, ha tenido puntería la UDA hasta para amargarnos a muchos la destitución de un técnico que llevaba meses mereciendo ser despedido. Garitano se larga sin haber oído un solo cántico en su contra, contando con los dedos de una mano las preguntas incómodas que ha tenido que responder en sala de prensa y hasta rajando de alguno de sus futbolistas sin recibir réplica. Un chollo. Una estancia tan infame como plácida que, al menos, muchos esperábamos que se saldara con la consecución del título de entrenador que más jornadas seguidas ha estado sin ganar en la historia de la liga, mérito que compartirá ya con Clemente después de que lo hayan echado justo en la semana en la que podía ostentar este ridículo récord en solitario. Era el último bastión al que muchos nos aferrábamos. El premio de consolación en un año espantoso. Y ni siquiera vamos a poder saborearlo. El vasco deja la friolera de cero triunfos en una vuelta de campeonato y una carta de despedida en la que resalta, como el que no quiere la cosa, que no ha podido revertir la situación que “ya tenía el Almería cuando llegamos”. Parece un comentario de pasada, pero encierra una justificación. Una especie de aclaración. Un “oye, que las cosas ya estaban mal por entonces, eh, tampoco me digáis nada a mí”. Como si firmar en la jornada nueve estando a cinco puntos de la permanencia fuese un reto mayúsculo. Como si el equipo ya estuviese sentenciado ahí, a falta de 30 partidos para el final. Desde la llegada de Garitano hasta su destitución el Cádiz y el Granada solo han ganado un partido, mientras que el Celta ha vencido cuatro. No parecía el desafío más complicado del mundo haber rascado un par de triunfos que hubieran mantenido al Almería en esta pírrica pelea. Pero ni eso. Se marcha el más infame entrenador de la historia del club. Peor que Duque, que Joan Carrillo o que Fabri. Se va sin críticas y, para colmo, sin récord. Qué descafeinado todo.