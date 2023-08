El tercer toro debe ser siempre el mejor en Almería. El desdichado torero, a la sazón el más novel de la terna, que le haya tocado en suerte un morlaco que no sea excepcional, o su arte al toreo no despunte rápidamente en la faena, se verá pronto sorprendido, o incluso eclipsado, si llega al punto de recibir un aviso, porque percibirá rápidamente la mirada displicente del público, porque ¡en Almería se merienda!

La merienda es una inveterada costumbre que obedece a la idiosincrasia del almeriense (oriundo, de adopción, o de paso), no tiene nada que ver con mitigar el hambre, puesto que acabamos de comer, paramos el festejo durante un tiempo prudencial (unos 20 minutos) para dar rienda suelta a nuestra hospitalidad. Nos gusta alternar, porque la merienda es el momento de compartir con el que en suerte nos haya tocado a nuestro alrededor; se debe aceptar lo que nos ofrezcan, y se considera una descortesía rechazarlo, por ello nos lanzamos con afán a dar lo mejor que tenemos, y aceptarlo con agradecimiento.

La merienda es sagrada, y no cualquier vianda vale. Debe componerse de salado y dulce, medias noches, jamón, embutido, incluso huevo hilado, y se termina con pasteles, regado con vino, cerveza, y lo que se tercie. Al incauto que no sabe de la existencia de esta tradición, hablamos con orgullo de ella, rápido y entrecortados nos damos parabiene. Todo ello mientras aprovechamos para mirar la parte de plaza a nuestras espaldas, la que se nos escapa cuando estamos sentados, vemos mantones, abanicos, y la alegría de compartir nuestra Feria.

Hasta que de repente, ¡aviso para el cuarto toro! Rápidamente nos volvemos a adecentar, carmín incluido en disimulado espejo, guardamos la servilleta para aclamar la faena próxima, y escondemos el último sorbo de líquido, entonces retomamos el aliento, y descubrimos que el caer de la tarde, la luces de neón hacen brillar a los toreros y al público con un nuevo fulgor, sale el toro, da sus primeros pasos, y escuchamos al gracioso de turno vocear: ¡Tocad, gandules!