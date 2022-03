Ya es un mérito intentar organizar un partido de fútbol 7, aunque sea sin éxito al no llegar a completar la 'convocatoria'. Ahora imagine que lo hace de fútbol 11, muchos de ellos, veteranos, con lo que ello supone a nivel familiar, además de tener que formar un fondo de armario, puesto que la gran mayoría no aguanta los 90 minutos. El siguiente reto es hacerlo durante un puente. La empresa es mayúscula, con numerosas familias por diferentes puntos de la geografía española. Por no hablar de encontrar un campo donde poder jugar o la presencia de un fotógrafo que se preste a inmortalizar la mañana. Es lo que logra Arturo cada puente de Andalucía para celebrar el homenaje a Pepe Asensio, su padre, fallecido hace ocho años como consecuencia de un cáncer. El mérito de Arturo es excelso, dándole continuidad a una cita que el pasado domingo cumplió su octava edición. Con la ayuda de José Valdivia y Pirri (autores del desastre del agua en el campo del Oriente, según miembros del consistorio almeriense), dos de las personas que más han hecho por el fútbol base almeriense, Arturo rinde homenaje a la figura de Pepe, otro de los que echaron horas y horas por amor al arte para que muchos almerienses pudiesen disfrutar de la redonda. Seguro que el que fuese delegado del equipo sénior oriental y portero del Viator, entre otros equipos, no le gustaría que se hablase de las 'facilidades' puestas por el ayuntamiento de la capital o la presencia de autoridades en un evento que va camino de histórico. Así que mejor centrarse en el amor que mueve la rueda para continuar con la ilusión de una cita sencilla, como le gustaría a Pepe, figura capaz de lograr algo complicado: juntar a más de 30 excompañeros que si no fuese por él, no lo harían por las prisas y los deberes del día a día. A Arturo lo conocí en plena época de la adolescencia a la juventud cuando se ofreció para bajar en su coche a un imberbe juvenil que disfrutaba con el equipo sénior. Una de las mejores personas que se cruzó en mi vida. Con permiso de Pepe.