Mucho mérito con 11 futbolistas

La derrota frente al Oviedo puede ser definitiva en las aspiraciones de la UD Almería por colarse en esa promoción de ascenso que sería la guinda a un año del que los aficionados rojiblancos deben sentirse orgullosos porque su equipo ha recuperado el gen competitivo que llevaba tres agónicos cursos sin mostrar. Caer en casa ante el Oviedo en el que seguramente fuera el duelo clave por acceder a ese play-off resultó frustrante, pero sería injusto que el análisis de una larga campaña se focalice en un único encuentro. Teniendo un poco de altura de miras poco más se le puede pedir a una plantilla cuya columna vertebral ha sido su once tipo, que con la ayuda de dos o tres efectivos más (Narváez, Ibiza o Chema) ha ido sacando adelante los compromisos hasta ilusionar a una afición que nunca terminó de creerse la posibilidad de luchar por Primera. En la previa del duelo ante los asturianos Fran Fernández ya se quejaba amargamente de la falta de ambiente en el estadio y al término del encuentro René se expresaba de forma similar. Mal que nos pese, llevan razón. Que al Mediterráneo acudieran apenas 8.000 personas luchando por el ascenso mientras que los seguidores del Extremadura abarrotan el Francisco de la Era con 12.000 espectadores para eludir el descenso resulta revelador. El renovado vestuario unionista no acaba de comprenderlo, pero debe hacer un esfuerzo por asumir que tres temporadas plomizas han minado el ánimo de no pocos fieles que apostataron para no regresar en tiempo. Es la cruz con la que hay que convivir hasta que la llama vuelva a renacer y sin duda el plantel de este curso ha plantado la primera semilla, con Fran Fernández al frente. Ahora, a la espera del milagro, cabe esperar que la dirección deportiva dé los pasos necesarios para planificar el próximo curso con el necesario salto de calidad que sirva para pelear de lleno esa sexta plaza.