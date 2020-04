Londres, 30 de abril de 2020. Estimado Navarro, tras el anuncio de Pedro Sánchez, dando detalles sobre cómo se va a disminuir el confinamiento (me niego a usar la patada a nuestra lengua desescalar) hasta volver a la normalidad (ojalá), los equipos de fútbol profesional podrán volver a los entrenamientos el 4 de mayo de forma individualizada, el 11 por grupos y el 26 entrenamientos totales, con la intención de que la competición se reanude a mediados de junio. Estamos, pues, a mes y medio vista del regreso del campeonato, aunque los partidos tendrán que disputarse a puerta cerrada y existe el compromiso de la LFP de que no habrá partidos cada 48 horas. Tengo curiosidad por ver qué forma coge el calendario de lo que queda de temporada, y más curiosidad por ver cómo va a ser el calendario de la siguiente. También me llama la atención que en Francia hayan cancelado los eventos deportivos, en Italia también lo estén dejando caer, mientras que Bundesliga, Premier League y La Liga estén deseando volver a la competición. Aún puede pasar de todo…