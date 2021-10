Un poco de mesura

Si uno se da una vuelta por las redes sociales cada vez que el Almería no gana un partido y hace caso a lo que se lee por ahí, mejor haríamos en retirarnos de la competición y dedicarnos a la petanca. De la euforia tras los 3 triunfos consecutivos ante Alcorcón, Tenerife y Girona, cuando el ascenso se daba por hecho, hemos pasado a la desazón por las aptitudes del técnico y la profundidad, escasa, de su plantilla. Que las redes sociales sacan lo peor de la gente creo que lo empezamos a tener claro, pero de ahí a dejarnos arrastrar por esa inmadura línea de pensamiento, hay un mundo. Quiero creer que los profesionales del club se abstraen de todo este absurdo y no se dejan embaucar con los halagos vacíos, al igual que es de desear que no se dejen afectar por la crítica catastrofista tras las derrotas. El viernes me sorprendió que varios usuarios, en teoría rojiblancos (se esconden bajo un nick) ya no sólo bajando los brazos y perdiendo la fe hacia nuestros jugadores y técnicos, sino dedicándoles todo tipo de insultos. Y todo por una derrota que se puede dar ante el rival con mayor límite salarial de la categoría y a pesar de que el equipo estaba en ascenso directo y ahí sigue una vez finalizada la jornada. Segunda es una montaña rusa. El mal de altura afecta a todos por igual y al ser una categoría tan perra, todo puede pasar. Nadie asciende en septiembre, ni en Navidades, ni en Semana Santa. La competición es muy larga, hay muchos factores a tener en cuenta y dinámicas, y tenemos que ser más racionales a la hora de afrontar derrotas y las victorias. Así sólo conseguimos aumentar la ansiedad en el equipo. Lo que tengo también muy claro es que si no estamos unidos, y vuelvo a acordarme aquí de las 4 patas de la mesa que decía Unai Emery, la llevamos clara. Si nosotros mismos dudamos de los nuestros y no los defendemos a muerte, nadie más lo hará y el mal rollo se apoderará del Estadio y se transmitirá a los jugadores. Tenemos que evitarlo y estar con el equipo a muerte. Y más en casa...