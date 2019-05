Cómo meterse en camisa de once varas

Comenzaré con la reflexión del Acta de hace una semana, acerca del ejemplo de Felipe Melo. El centrocampista brasileño, poco menos que defenestrado por el Racing de Santander, recaló en la UDA de Emery. Su salto definitivo a la élite del fútbol se fraguó de rojiblanco, al consensuar su primer gran contrato con la otrora exitosa Fiorentina. Aun así, el brasileño dio el do de pecho en los partidos que le restaban con la Unión Deportiva. Y en fútbol el do de pecho no solo se da con talento, sino cuando el protagonista se expone a una lesión. Más allá de las escasas posibilidades de la UDA para disputar las eliminatorias de ascenso, todos los jugadores que, casi seguro, abandonarán la entidad rojiblanca en busca de los contratos de sus vidas, se están comportando como Melo, al menos en el primer choque que se suponía más o menos intrascendente. Esa actitud, pensando en el futuro de todos ellos, merece un aplauso como el que se le brindó a Melo. De hecho el mismo Alfonso García, al término del choque, admitió que va a ser imposible retener a unos cuantos integrantes de la plantilla. Todos sabemos a quiénes se refería el mandatario. Lo que no tuvo sentido fue la doble reprimenda de Fran Fernández a la sufrida afición almeriense. Fue durante la rueda de prensa tras el encuentro. Y no tuvo sentido porque el mismo técnico fue quien comenzó a aderezar la contienda como el primer envite donde comenzarían a tener oportunidades aquellos que tuvieron menos minutos. En realidad, la alineación no distó mucho de la habitual, pero eso unido a la realidad comentada por el míster durante la semana sobre la extrema dificultad o nula posibilidad de acceder a uno de los puestos de eliminatorias de ascenso, no creo que animara mucho a los aficionados en un domingo por la mañana plagado de eventos familiares. De vez en cuando, Fran Fernández podría ser más prudente, incluso cuando se refiere a los palos que dijo haber recibido su conjunto en las dos últimas semanas. No sé a qué palos se refiere, aunque no debe olvidar FF que los profesionales del fútbol cobran por todo, incluso por estar expuestos a las críticas, estén o no cargadas de razón. El choque en sí, se resume al trabajar el bloque rojiblanco como de costumbre, con orden, presión y sobre todo fe. Mejor ejemplo que el de ayer, imposible. Acerca de las posibilidades de colarse entre los seis primeros, estoy de acuerdo con FF, pues aun obteniendo la máxima puntuación posible, 67, se hace complicado pensar en ese inesperado objetivo. Primero, hay que ganarlo todo, y segundo, la distancia real a la que se está del sexto puesto es de ocho puntos, pues el Málaga, que encima no jugó todavía en esta jornada, tiene tres puntos más por lo del Reus (también el Sporting), y tanto el mismo Málaga como el Cádiz tienen el average ganado a la UDA. Y restan por disputar doce puntos. O sea, una utopía. Por cierto, tanto hablar de la falta de gol, y el Almería es de los más goleadores de la categoría y cuenta con el máximo goleador de Segunda. Cosas del fútbol.