Un día estás quitando el árbol de Navidad y al siguiente estás viendo los fuegos de San Juan en el espigón de la Térmica. Porque sí, amigos, se ha metío el verano. Sí, vale, cierto que estamos a finales de junio, pero este año, no sé, me ha dado la sensación de que ha venido así, a traición. En una semana tenemos el ventilador a pleno rendimiento, los niños han tenido sus fiestas de fin de cole y los pinreles desnudos sobre la arena campan a sus anchas por las redes sociales. Básicamente todo lo que estoy todo el año deseando que no llegue. Si fuera como antaño, que en la misma tarde del último día de clase te ibas a Retamar y no te volvían a pillar hasta mediados de septiembre, otro gallo nos cantaría. Porque la vida frenética que nos ha tocado vivir hace que estos meses de estío sean iguales que los del resto del año, pero preocupándote de si llevas la camiseta sudada. Menos mal que está el helado.