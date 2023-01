20 millones en refuerzos

No podrá tener queja Oscar Fernandez, entrenador del filial rojiblanco, del esfuerzo que ha hecho el club para tratar de sacar al equipo del atolladero en el que se encuentra. Sí, rescatarlo, ya que la temporada pasada no fue capaz Óscar Fernández de alcanzar ninguno de los objetivos que le planteó el club, como ascender al equipo de categoría o formar futbolistas para el primer equipo. Ni lo uno ni lo otro. A día de hoy, Óscar Fernandez tiene al filial a nada más y nada menos que a diez puntos del ascenso directo. Es cierto que queda casi la segunda vuelta por disputar pero que a esta alturas, con la pasta que ha costado hacer el equipo, plagado de jugadores extranjeros y con sueldos propios de jugadores de la Primera RFEF, está muy lejos de lo que realmente vale esa plantilla. ¿Quién está fallando, el entrenador o los jugadores? El filial tiene un plantel cuya nómina supera con creces a todos los equipos de su categoría y se acerca más si cabe a los sueldos de jugadores de Primera RFEF, dos categorías por encima de la que están. A todo esto, y visto lo visto, el club, supongo que a pesar del gusto de los jugadores - porque no es lo mismo que te fichen para jugar en Primera que para hacerlo en la quinta categoría nacional- ha decidido "reforzar" al filial con jugadores por los que no hace muchos meses llegó a pagar alrededor de 20 millones de euros, como son los Gui Guedes, Milovanovic, Svidersky, Rojas, Marezi... efectivos cuyos sueldos y coste superan a prácticamente todos los equipos juntos de la categoría. Es el empujón que quiere darle el club al filial, al que no quiere tener la próxima temporada en Tercera, pues son ya varios años haciendo plantillas nuevas, con presencia casi testimonial de jugadores de la tierra y que no está alcanzando sus objetivos. Ahora la quiere hacer más fuerte, al menos con los "refuerzos" que le ha dado para tratar de sacar al equipo de esta categoría.