Separando el grano de la paja, digamos que el asalto a La Rosaleda satisface. Satisface, pero no mucho. Satisface, pero no suma. Conviene explicarse. La Copa es pan para hoy…el jugo está en la liga. Y ahí está ese uno de 12 doloroso. Corregible, pero doloroso. La prueba de la mejoría es el Zaragoza, que viene sobre la ola. Gusta ver a un Almería sólido, pétreo. También que disfruta sobre el campo. Y, sobre todo, que origina en suelo rival. Más allá de las taras defensivas, que las hay y algunas profundas, me parece que el déficit está a partir de la línea que parte el campo en adelante. Hay buenos jugadores, yo lo creo, pero falta el último toque y la definición. Resumiendo, algo que está en el abecé del fútbol. Dejando la ventana invernal a un lado, sería poco inteligente mirar ya a ella, tengo la sensación de que hay mimbres para sobrevivir. Me apena ponerle techo a este equipo, más porque es un proyecto nuevo. Sinceramente, veo cuatro clubes de menor potencial. De la mismo forma, herramientas en el vestuario para creer y crecer. Si la nueva filosofía es dar cabida a tipos con hambre, Chema y Sekou deben ganar protagonismo. Más con Fran Fernández, un entrenador que sabe de sus fundamentos. Desaprovecharlos es darse un tiro en el pie. La victoria en Málaga y los tropezones anteriores dejaron patente que hay jugadores sobre los que asentarse. René, Aguza y Nárvaez, por ejemplo. A partir de ahí, rodearlos con complementos de probada valía como Corpas, Rioja, Eteki o Álvaro Giménez. Que derrochan hambre por subir en el escalafón. Toca, cómo no, encontrar zaga en una defensa que carece de un líder. Un central con jerarquía. Existen remiendos para ir tirando. En los laterales la competencia es alta y eso favorece a nivel grupal. Son las líneas maestras de un Almería que tiene que coger confianza porque el cielo está alto. El suelo ya se ha estado rozando.