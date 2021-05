Nulas esperanzas. A estas alturas del cuento, con solo dos partidos por disputarse, cualquier análisis queda, inevitablemente, en papel mojado. Los acontecimientos más recientes nos llevan a jugar al fútbol ficción y abrazar lo irreal. En un tiempo récord, Rubi debe lograr una mejora acelerada de soluciones para todos los males defensivos que están condenando a este equipo y minimizar los errores de cara a portería. Lo visto en Cartagena tuerce el gesto hasta del más optimista, con tres pifias anticompetitivas que condenan al Almería a seguir luchando por cerrar la participación en el play off. Siendo ventajistas y tendenciosos, en un enfrentamiento directo contra cualquier rival, hay que ganar, sin importar cómo llegues a ese partido. Una eliminatoria de 180 minutos en la que tienes que meter un tanto más que tu rival para avanzar de ronda. Argumento simplista, pero uno de los pocos a los que te puedes acoger en una situación tan delicada. Porque todo ha cambiado en poco tiempo. Mi ilusión por este equipo y la confianza en los buenos resultados se ha desplomado. De ser devoto a esta UDA a no creer. Un proceso nietzscheano acelerado en el que la fe ciega se ha transformado en una continua suspicacia en cada acción del partido. Un proceso de regresión doloroso en el que la incredulidad se abre paso jornada tras jornada. Lo cierto es que quedan dos fechas por jugarse y el play off no está asegurado. ¿Cuál debe ser el siguiente paso del plantel indálico? Sellar una plaza entre los seis primeros y comenzar una procesión hacia el atolladero. Con el paso de los días, comenzará una liturgia lenta en la que probablemente volveré a creer para, posteriormente, caer de nuevo. Una montaña rusa de emociones cuyo penúltimo giro nunca sabes si será peor que el anterior. Porque no sabemos si lo de Cartagonova fue el día en el que se tocó fondo o habrá otro piso por debajo. Esperemos que no. Bajo mínimos.