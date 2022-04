La temporada 2015/16, la del regreso a Segunda con la gran inversión de Alfonso García en Morcillos, Chulis, Eldins o Fataus que casi acaba en descenso, me pilló en pleno fervor profesional. Era una de mis primeras etapas en el periodismo deportivo, cuya actividad se intensifica, como imaginarán, los fines de semana. El caso es que un domingo de febrero de 2016 me mandaron plantarme en Albox para cubrir la llegada del Rally Valle del Almanzora. Creo que era Albox y creo que era ese rally. Perdónenme si, seis años después, no soy del todo exacto. Sea como fuese, el evento me pillaba a no sé cuántos kilómetros de casa y me coincidía con la jornada 27 de liga, que congregaba en el Mediterráneo a Almería y Albacete en un partido deplorable entre el antepenúltimo -andaluces- y el cuarto por la cola -manchegos-. La situación era la siguiente: la entrega de medallas del rally terminaba a la media hora del inicio del choque. Conmigo en Albox. Y teniendo que volver. Cualquiera se habría resignado, pero, por algún motivo, planeé acudir al partido. Esto es, salí del pueblo a mitad de la primera parte y llegué a la capital a media hora del final. Entré sobre el minuto setenta ante unos atónitos empleados de seguridad y las risas de mis acompañantes de grada, que no entendían a qué carajo había ido para tan poco tiempo. Por alguna razón, el fútbol me premió. Lo que era un 0-0 cuando llegué terminó en 1-0 con gol de Pozo en el noventa. Un delirio, ya que la victoria era fundamental para la permanencia. Si cuento esto es porque el lunes vivimos uno de los momentos de mayor éxtasis que se recuerdan en el Mediterráneo. Y hubo gente que se lo perdió por el afán de abandonar el estadio antes del final. No se trata de dar lecciones. Cada uno tiene sus circunstancias y la hora y el día no ayudaban, pero perderte los minutos finales supone renunciar a los momentos de más emociones. Esos que te pagan un abono. Los que no se cambian por nada. Ni mucho menos, por llegar media hora antes a casa.