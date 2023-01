El Almería sorprendió anunciando la venta de abonos para el nuevo sector de gradas supletorias de Preferencia. Es una mini campaña express, ya que la venta de nuevos abonos es solo durante esta semana, y tiene sus limitaciones. Es precio cerrado, solo para adultos y sin descuentos de ningún tipo. Y solo para los que se inscribieron en su día allá por el verano. El precio es 380 euros para ver los 10 partidos de liga que quedan en casa. La noticia no ha dejado indiferente a nadie y ha traído todo tipo de reacciones, desde los que la felicitan y animan a la gente a que se abone hasta los que destacan el elevado precio y la falta de descuentos y empatía (gente que no puede abonar a sus hijos...). La realidad es que el precio solo hace atisbar la subida que va a haber en entrada general cuando equipos de postín nos visiten, como sucedió este fin de semana ante el Atlético de Madrid. De aquí a final de temporada, y por este orden, recibiremos las visitas del Espanyol, Betis, Barcelona, Villarreal, Cádiz, Valencia, Athletic, Elche, Mallorca y Valladolid. 5 rivales de la zona alta y 5 de la zona baja. 38 euros el partido. Si es caro o barato, depende de la situación económica de cada uno, y también de la entidad del rival. Pero 38 euros por ver al Barcelona, por ejemplo, no creo que sea caro. Queda por ver cómo va a responder la afición y cuántos abonos nuevos se hacen en los próximos días. Estaba claro que iba a ser difícil que dejaran contentos a todo el mundo, pero al menos han sacado una nueva hornada de abonos para el que esté dispuesto a rascarse el bolsillo. Además, dejando a un lado los rivales, si el equipo juega al nivel demostrado ante el conjunto de Simeone, la inversión merecerá la pena. Fue el Almería un equipo que le jugó de tú a tú a un equipo que, aunque a la deriva, tiene una plantilla con un valor mucho mayor que la almeriense. Ver al Almería jugar sin complejos, con desparpajo y sometiendo a los visitantes fue una gozada, y eso que Fernando fue el héroe del partido con sus paradas al más puro estilo Iker Casillas…