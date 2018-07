Yo creía que era algo que nos pasaba a todos, pero cada vez estoy más convencido de que tengo una capacidad innata para ello. Porque yo me cruzo por la calle con alguien con el que coincidí en parvulitos y con el que no he vuelto a tener contacto en más de treinta años y los reconozco con claridad cristalina. Vamos, que tienen la misma cara. Algo que todos sabemos que, con el paso inexorable del tiempo, no es posible. Ahora, si yo soy capaz de reconocerlos, entendería que ellos pudieran hacer lo propio conmigo, y que lo de saludar pues ya lo dejamos para otro momento, que si nos vamos a hacer los longuis, con quién mejor que con alguien con el que no he tenido trato en tres décadas. Pero no, esta capacidad parece ser que no está al alcance de todo el mundo. O seré yo, que no calo en la gente. O lo que es más probable, que la vida me ha tratado peor de lo que yo pensaba.