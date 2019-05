Siempre se ha dicho que el hombre es el único ser capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. Bajo la misma regla de tres, cuando esos mismos seres juegan o dirigen un equipo de fútbol, a pesar de la experiencia anterior, están expuestos a recibir el mismo golpe. La semana pasada fue el caso del FC Barcelona, que con todo a favor, con un resultado muy favorable y con una delantera de las más temidas del mundo, cayó en una eliminatoria europea, cuando el sueño de la Champions estaba al alcance de la mano. Un equipo, el Liverpool, concentrado y con fe, noqueó a una escuadra venida a menos ante un ambiente de fútbol. Los escenarios determinan batallas, y Anfield es uno de ellos. Allí cayó por cuatro goles el Barça de Valverde, a quien pareció pesarle el mal recuerdo de la Roma de Manolas. Si algo puede ir mal, irá mal, decía Murphy en su decálogo de leyes evidentes. Por eso lo del martes era un presagio de la pesadilla que terminó con un cuarto gol grotesco, de los que no se ven ni en los patios de los colegios donde los chavales juegan más concentrados, solo por no perder el honor, cuando no te queda nada más de donde tirar. Es para hacérselo mirar. Es como cuando el palo es tan gordo que lo único que quieres es que la tierra te trague, porque no eres capaz de mantenerte en pie. Y eso le volvió a suceder al Barcelona un año más tarde. Si el rival necesita seis goles para dejarle fuera, el Liverpool los hubiera hecho. Porque tú no crees, los tuyos no creen y eso se convierte en algo contagioso. Los de rojo sí creían, y eso que no había muchos más motivos que las ganas. Una amplia lista de bajas, entre las que se encontraban dos de sus máximas estrellas. Un resultado adverso y abultado de la ida, y la posibilidad que el rival te marque. Y solo con ganas, dentro del campo y en las gradas, el equipo de Klopp pasó a una segunda final consecutiva, mientras el Barça quedaba en la cuneta, por segunda vez consecutiva.