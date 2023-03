Era habitual, en nuestra infancia, comernos alguna que otra regañina de esas que eran por nuestro bien. El percibir que los demás se enfadaban con nosotros o se decepcionaban con nuestra forma de proceder significaba que esperaban más, que nos tenían fe. De hecho, la indiferencia era temible. Era ver cómo habían tirado la toalla. Pocas actitudes más aterradoras. El domingo, muchos de los alrededor de mil almerienses que nos citamos en el Sánchez-Pizjuán abandonamos el imponente coliseo sevillista con una sensación rara. No era enfado. Ni siquiera frustración. Tampoco decepción. Era hastío. Cansancio. Desidia. El ser testigos por enésima vez del enésimo quiero y no puedo como visitante. Porque un día eres espectador de lujo en el homenaje a Piqué y pierdes. Otro, te plantas con una actitud anticompetitiva en San Mamés y pierdes. En algunas ocasiones rindes visita a tus rivales directos en Valladolid o Mallorca y pierdes. Hay partidos en los que hasta te adelantas en el marcador, como en Sevilla o Villarreal, y pierdes. Incluso, a veces, eres el equipo grande, el coloso a batir, como en Carballiño, y pierdes. Y pierdes. Y pierdes. Dan igual las formas. No importan los personajes ni el planteamiento ni el nudo. Siempre el mismo desenlace. Y, cuando sabes que todo va a terminar igual hagas lo que hagas, acabas por no hacer nada. El Almería ha logrado que muchos nos enfriemos, que desistamos, que asumamos que esto es lo que hay y que en días como hoy es donde nos jugamos todo: en casa y ante rivales directos. Y con el peligro que ello conlleva. Primero, porque introduces un extra de presión. Segundo, porque conviertes el no ganar como local en un drama provincial. Pero es así. Hacer pleno en Almería y rascar algún punto milagroso fuera es la única fórmula. Al menos, hasta que logremos descifrar por qué veinte futbolistas y un entrenador son capaces de comportarse de forma tan diferente en función de si el césped sobre el que actúan es almeriense o no.