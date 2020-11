John Benjamin Toshack, mítico entrenador noventero de nuestro fútbol, dejó algunas reflexiones que aún permanecen en nuestra memoria. Una de ellas, concretamente, rezaba que "los lunes pienso en cambiar a diez jugadores, los martes a ocho, los jueves a cuatro, los viernes a dos y el sábado ya pienso que tienen que jugar los mismos cabrones de siempre". Un tío curioso el viejo John que, sin embargo, no ha logrado cautivar a José Gomes. El técnico luso, en apenas cuatro días, modificó por completo el once, portero incluido, en una maniobra pocas veces vista en el mundo del fútbol. Sí en molestos partidos coperos entre semana, pero nunca en la trascendente liga. Lejos de salirle mal, el experimento resultó positivo. El equipo ganó, jugó bien por momentos, supo aguantar en inferioridad numérica y mostró algunas armas interesantes que todavía no habían salido a relucir. En definitiva, se vio otro Almería y, en algunas zonas del terreno de juego, era tan válido como el conjunto al que estamos acostumbrados a ver. Mención especial, por supuesto, merece Ramazani, que desplegó un recital de regates, conducciones exitosas y desmarques que se saldó con dos goles (uno anulado) y un penalti. Nada fácil para tener 19 años y estar debutando como titular en Segunda División. Fernando, Chumi o Petrovic, entre otros, también aprovecharon su oportunidad. Todos dejaron patente algo que muchos ya sospechábamos: hay mimbres en la plantilla. José Gomes dispone de un vestuario amplio y en el que pocos jugadores desentonan, idóneo para afrontar encuentros entre semana y para soñar con estar en los primeros puestos de la tabla. Pocas veces hemos visto tanto fondo de armario en la UD Almería y, aunque sigue siendo pronto para sacar conclusiones y sentar cátedra, lo cierto es que John Benjamin Toshack, aquí, no lo tendría tan sencillo para poner a los mismos cabrones de siempre. Hay alguno más. Y se agradece.