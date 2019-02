Hubo una época no tan reciente y no tan gloriosa para el Real Madrid en la que iban y venían entrenadores sin que hubiese detrás ninguna metodología que aplicar. Es decir igual aterrizaba en el Bernabéu Fabio Cappelo que Camacho o Jonh Benjamin Toshack, nada tenían que ver el uno con el otro (en esto tampoco ha cambiado mucho el equipo blanco). Es en estos últimos días del año 1999 cuando el técnico galés Toshack espetó en rueda una frase por la cual siempre será recordado: "El lunes quiero cambiar a los once jugadores, el miércoles solo a cinco…pero llega el domingo y juegan los mismos de siempre", quizás la transcripción no es exacta y le falta alguna palabra malsonante pero ustedes me entienden. Que sepamos Fran Fernández el día posterior a jugar no quiere cambiar a los once futbolistas, es más no quiere cambiar a ninguno y eso es algo que su plantilla detecta y conoce a la perfección. En el Mediterráneo todo el mundo se saben los titulares del Almería sin necesidad si quiera de ver el calentamiento o mirar el video marcador. Obviamente el entrenador rojiblanco sale por la tangente al ser preguntado y avala la gran temporada realizada por su "once" para seguir firme en su idea, pero lo que habría que preguntarse es que quizás lo que sucede es que no cree en su plan b.

El Córdoba pese al verano tan trágico que superó sigue vivo en la competición. Esto no quiere decir que no lo tenga mucho más complicado que la temporada anterior donde entrenador, jugadores y afición se alinearon frente a la adversidad y resucitaron ante un descenso que ahora vuelve a acechar. Más difícil este año porque la conexión no es la misma y los futbolistas no llegan al nivel. El técnico verdiblanco Curro Torres se ha sumado a la moda de jugar con cinco defensas, respaldados por el joven Abad en la portería. Tres centrales para tener densidad a la hora de defender y dos laterales que pese a no tener extremos fijos por delante pocas veces son capaces de llegar al área contraria. Sin la capacidad para fichar como sucedió en el mercado invernal del año pasado, limite salarial por delante, ha intentado a la desesperada darle un vuelvo a su plantilla y renovarla. Miguel Flaño en defensa, Álex Menéndez en el lateral-carril izquierdo, Bodiger en el centro del campo o Carbonell han llegado para intentar revertir la situación. Después de la revolución el jugador con más calidad y claridad con el balón sigue siendo Miguel de las Cuevas donde además de aportar fútbol está ejerciendo de líder con el gol. Es el máximo goleador del equipo con siete goles. Ser más sólido en defensa y ayudar a De las Cuevas son las únicas balas que le quedan al Córdoba para poder seguir en Segunda División.