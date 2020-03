Los mismos de siempre

Bilbao está de fiesta. Menuda novedad, pensarán. El idilio de esa ciudad con el fútbol es digno de análisis. La capacidad de los leones (los de verdad, no los de Turki) para sacar el máximo rendimiento a sus proyectos es encomiable. Lo de esta temporada ha sido el no va más, llegando a la final de Copa mientras completan una liga normalita, con un juego nada convincente y sin grandes estrellas en plantilla. Con ello, los bilbaínos no solo se aseguran pelear por un título en un mes, sino que, pase lo que pase, también lucharán por ganar la Supercopa de España gracias al nuevo formato. Dos importantes citas en una temporada que se avecinaba soporífera. Como si nada. Luego estamos el resto. Los pardillos de este deporte. Los que solo servimos para regalar grandes noches a quienes ganan siempre. Los que necesitamos que los astros se alineen para que las cosas salgan bien. El Almería es el claro ejemplo de ello. Este verano llegó Turki Al Sheikh. Se acababa la miseria. Dinero a espuertas. Fichajes de relumbrón. Un proyecto de enjundia para retornar a la élite y, desde ahí, soñar con cotas mayores. La teoría era sencilla. El problema está siendo la práctica. El Almería más ilusionante y perfecto de los últimos años empezó como un tiro, pero se ha diluido hasta el punto de lograr dos puntos de los últimos 18, viendo el ascenso directo ya a cinco. No es el fin del mundo. Queda mucho, la situación se puede levantar y la esperanza se mantiene. Como dijo Fernando, el año pasado todos habríamos firmado ir terceros a estas alturas. No obstante, siempre miramos al resto. La comparación va implícita en el ser humano. También la envidia. Y no puedo evitar mirar a un Athletic infinitamente mejor en todo. Un titán de nuestro fútbol con un estadio soberbio, una afición centenaria o una filosofía impoluta. Y también con una bendita tendencia a decorar con emoción y éxitos, como el que no quiere la cosa, cualquier temporada aburrida. Algún día nos tocará a nosotros.