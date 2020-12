¿Por qué, míster?

José Gomes tiene una fe ciega en Lazo. Al menos así lo ha demostrado hasta ahora, cuando si no ha sido titular, ha sido uno de los primeros cambios. Lazo no es el de inicio de la pasada temporada, ni mucho menos. Se apagó con el parón de Liga por la pandemia y poco más se supo de su juego brillante, desequilibrante y asociativo. Pero sigue gozando de la confianza de Gomes, a pesar de que todos, o casi todos, vemos que no está. Se le espera, por el bien del equipo, pero por ahora no está. Lo sorprendente es que no apueste más por Ramazani. Y no lo digo por la exhibición de fútbol que nos regaló en Hospitalet, ni por los dos goles que hasta ahora lleva anotados con el primer equipo. Ramazani es distinto, desequilibrante, eléctrico, veloz, descarado, valiente y no se arruga ante nada. Le vengo siguiendo desde pretemporada, cuando entrenaba y jugaba con el filial de Nandinho y ya se le veía que iba a ser un jugador importante esta temporada apenas le dieran "bola". A Ramazani no le puedes poner de "9", como le vimos hace poco, porque ahí no rompe y desaparece del partido. Es veloz, sí, pero pequeñito y no lo digo por su edad, porque pese a lo joven que es, merece tener su oportunidad, pero jugando donde puede aportar mucho más al equipo, que es en la banda. Recuerdo no hace muchas fechas que en un partido que fue titular Gomes le quitó del campo argumentando que no defendía o que no trabajaba como él quería. ¿Y Lazo? No digo que Ramazani sea titular en Barcelona el domingo, que lo podría ser, pero a día de hoy son muchos los aficionados que quieren ver en el campo a Ramazani antes que a Lazo. Si está para jugar, el equipo tiene que aprovecharlo, porque será en beneficio del Almería y creo que cuanta más confianza se le dé, más sumará. Que no defiende como le gusta a Gomes igual tiene razón el entrenador, pero me quedo con el Ramazani ofensivo. Lo otro, con el paso de los días y el trabajo de la semana de Gomes, lo irá mejorando, pero l sorpasso está llamando ya a la puerta.