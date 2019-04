Dos mitos, dos leyendas

La NBA despidió anteanoche a dos de sus estrellas de las dos últimas décadas. Dwayne Wade y Dirk Nowitzki dijeron adiós en casa a sus carreras tras más de 20 años en primera plana. Miami Heat y Dallas Mavericks no jugarán play off esta temporada y ambos le pusieron el broche a una trayectoria de muchos quilates. Los dos campeones de la NBA, que se despidieron por todo lo alto. 30 puntos para cada uno en una noche muy, muy especial. Con las aficiones volcadas sobre sus figuras, en una atmósfera que dejaba imágenes históricas. Cada uno despidiéndose a su manera, muy alejadas. Con Nowitzki se retira el mejor jugador europeo de todos los tiempos. Poco debate hay en torno a esta hipótesis. Aquí le tenemos un cariño especial a Pau Gasol, que no obstante hizo méritos para entrar en la conversación. Pero no lo hay más grande que el alemán. Sexto máximo anotador en la historia de la liga, codeándose con lo más granado de siempre. "Fue una aventura extraordinaria", decía el alemán, que deja en Dallas a uno que tiene las herramientas para recoger su testigo. Casualidades del destino, Luka Doncic llegó en su última campaña en los Mavericks, la única franquicia para la que jugó y a la que hizo tocar la gloria en la última década. No menos relevante es Wade, quizá el tercer mejor escolta de todos los tiempos. Por delante dos extraterrestres. El nivel que alcanzó el exterior cuando llevó a Miami, sin LeBron James, al anillo fue de lo mejor que se ha podido ver en una pista. Sorbos de baloncesto supremo. Se despide en los Heat, donde agrandó su nombre durante muchos años. En los últimos meses dejó algunas acciones icónicas uno de los jugadores más carismáticos de la NBA. "Miami lo ha significado todo para mí. Poder venir aquí y ser acogido por un lugar en el que poder crecer... creo que eso es único", confesaba Wade después del partido. Dos de una estirpe especial.