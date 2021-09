La mochila más pesada es la de Rubi

No entiendo cómo a estas alturas, Rubi, entrenador del Almería, no quiere oír hablar de ascenso a Primera División, cuando el único objetivo, y por eso le trajo Turki Al-Sheikh al club, es el de estar la próxima temporada entre los más grandes, ya sea por vía directa, quedando primero o segundo, o por la vía del play off, pero estar en Primera, como ya comentó no hace mucho tiempo el Mohamed El Assy, CEO del Almería. Es más, en cada una de las comparecencias de presentaciones de jugadores todos hablan de lo mismo, porque el club les ha traído para eso, para ayudar al equipo a estar en Primera la próxima temporada. De todos es sabido que esa "mochila" ya les pesó muchísimo a los jugadores la temporada pasada, y no pudieron con ella. La responsabilidad y la exigencia es máxima y cualquier descuido hace que esa mochila pese aún más. Y la mochila que más pesa es precisamente la de Rubi. A día de hoy, el éxito o el fracaso depende de su trabajo y de sus decisiones y ya sabe cómo se las gasta la propiedad saudí. Rubi sabe perfectamente cómo llegó al Almería y por qué llego, y el compromiso que adquirió con el club. También sabe que si la cosa se tuerce, el club no se lo piensa dos veces. Este Almería tiene que acabar sí o sí en Primera División y con ese "cartel" se va a estar paseando por todos los campos de Segunda División. Será uno de los rivales a batir por cualquiera de los equipos y eso hará que sus encuentros, si cabe, sean más difíciles y complicados. La Primera División está en el punto de mira de este club y cualquier otra cosa que no sea alcanzar la meta, será como vender humo. La afición lo sabe y los jugadores lo saben porque el que ha venido esta temporada no lo ha hecho para pasar el año, ha venido para ascender, y Rubi sabe que en estos momentos toda la responsabilidad recae en su persona.