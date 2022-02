El momento de la verdad

Nos encontramos ante el mejor Almería de la historia en una jornada tan avanzada como es la 29. Sí, tal cual. En ninguna otra campaña la UDA había llegado tan lejos en puntuación, algo más allá del ecuador de la competición. Los 58 puntos cosechados quizá podrían tener su contrapeso en la exitosa temporada en Primera con Emery cuando, pasadas unas jornadas de la mitad del campeonato, la UDA llegó al séptimo puesto con 36 puntos, igualando la puntuación del Sevilla que estaba en zona europea, pero a nivel numérico la actual UDA ha batido un récord. Y eso que en enero la plaga de ausencias, lesiones, injusticias (por la fecha del choque en Lugo) y de Covid, no le permitió a este conjunto poner el listón aún más alto. Por cierto, un fuerte abrazo a los que vaticinaban, al amparo de todas esas adversidades, una caída similar en la clasificación a la sufrida por el Sporting. Antes de las reflexiones tácticas, un detalle relacionado con la organización de los partidos en el Mediterráneo cuando el speaker recita el once inicial: ¿no sería mejor ir nombrando a los titulares línea por línea, acabando con la delantera? Es que si a través de la espantosa megafonía del estadio se respeta el orden de los dorsales, de menor a mayor, se pierde brillantez. Además, como hacen en la NBA, a las estrellas se les nombra al final, y sin desmerecer a nadie, lo más espectacular sería acabar con la delantera y con un tal Umar Sadiq. Hablando del nigeriano, lo repito una vez más; claro que es importante, trascendental, desde que regresó de la Copa África los goles de la UDA llevan su firma en forma de asistente o de goleador, pero como los del PSG llevan la firma de Mbapeé, por poner un solo ejemplo. Esta UDA es poderosa, y por eso retuvo a un jugador tan decisivo para jugar en Segunda. Pero no solo se vive del nigeriano, porque dos nuevas estrellas han nacido en el universo rojiblanco. Una ya apuntaba maneras, Arnau, ese tipo de centrocampista que despista a los zagueros rivales con sus continuas irrupciones sorpresa en el área contraria. Acaba de cumplir 21 años y el futuro es suyo. La otra, Eguaras, que aporta una mejor salida de balón en una zona hasta ahora delicada para el conjunto de Rubi cuando se le presionaba. La obligada reconversión de De la Hoz en defensa central puede haber contribuido, de forma involuntaria, a solventar un problema de creación. Y es que no hay mal que por bien no venga, a la espera de poder incorporar a un central diestro. El histórico dicho anteriormente citado también se podría aplicar a la enésima lesión de Carriço, por haberse producido con cierto margen, dos semanas antes de afrontar la fase del calendario más complicada para la UDA, entre la segunda quincena de marzo y la primera de abril. Si las dos victorias seguidas de casa han consolidado la posición de ascenso directo, un triunfo en el siguiente partido en Zaragoza sería de vital importancia, pues en la misma jornada próxima se enfrentarán entre sí los equipos que delimitan la frontera del referido ascenso directo, Tenerife y Valladolid. Con tres puntos más logrados en La Romareda, se volvería a poner tierra de por medio con el tercer puesto, si es que el Valladolid no vence en la presente jornada y en ese envite entre rivales directos del próximo fin de semana. Como última petición, habría que implorar a todos los santos para que no continúe el reguero de lesiones, porque llega el momento más trascendente del fútbol almeriense en su historia, con el ansiado ascenso en juego. Y es que estoy seguro de que esa UDA de Turki en Primera elevaría el nombre de Almería a cotas muy, muy altas...