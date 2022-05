Un momento, en la Historia...

Viernes 13 de mayo de 2022. Es el Día D. Esta vez, el escenario se presenta más halagüeño que en nuestras últimas citas con la historia, pese a la angustiosa sensación de que las horas se quedan ancladas en alguna recóndita parte de nuestro reloj. Fuera de toda cábala y circunstancias improbables que nos hagan perder -más aún- la cabeza, la fórmula es la misma. Ganar. Es lo único que importa. Si hoy salimos victoriosos del imponente Reale Arena, algo muy doloroso tendría que guardar el destino bajo la manga para que el Almería no pudiera alcanzar el famoso objetivo, a pesar de que, aun con los tres puntos en la buchaca, las matemáticas nos pedirían cautela. Pero, amigos, perdonadme: ya no hay cautela que valga. Es una nueva cita con la historia: ¿acaso no estamos preparados para ella?

El Almería ya no es ese equipo que salía timorato a las grandes citas, con un imán especial para los infortunios más improbables, sino que se ha convertido en un equipo que, de un plumazo, se ha quitado de encima esa aura derrotista que, como es normal, aún impera entre la muchedumbre rojiblanca. Como dije en mi anterior columna, de la gloria al fracaso hay una línea que casi ni se divisa, y la UDA está a un palmo, por cuarta vez en la historia, de tocar el cielo. No existe la cautela. Existe un escudo con un indalo y un balón, un entrenador, unos jugadores y la ilusión de una ciudad. Un compendio de factores que, juntos, han demostrado ser imbatibles. Estuvimos en Córdoba, estuvimos en Lugo. Lloramos contra el Valencia, sufrimos contra el Reus.

Ya sabemos lo que es fracasar una y otra vez en el intento. Ya sabemos de lo doloroso de pintar la supervivencia de color púrpura. No me sale andar con pies de plomo. Me sale ser un pobre ilusionado, pese a todo. Porque nos merecemos vivir esto como si fuera la última experiencia de nuestras vidas.