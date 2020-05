El coronavirus frenó el balompié. Cerca de sesenta días sin competición. Un parón forzoso que ha ocasionado que aparezcan múltiples propuestas para concluir la temporada de lo más variopintas. Muchas basadas en intereses particulares, véase la de contar con ascensos, pero no con descensos. Incluso ha salido a la palestra la posibilidad de crear una nueva categoría, la Segunda B Pro. Una medida que, de llevarse a cabo, daría mucho de lo que hablar. Este casi periodista considera que no es el momento para semejante reestructuración. La creación de una nueva división provocaría que un gran número de clubes pasasen a militar un escalafón por debajo, con el consiguiente perjuicio. Este casi periodista estima que para darse tal modificación es imprescindible conocerla desde antes del comienzo de campaña. Es lógico que más de un equipo hubiera afrontado de otra manera el curso. También ha sonado la posibilidad de crear una liga de filiales, aunque parece estar lejana. No considero que apartar a los filiales pueda ser la mejor solución. En numerosas ocasiones se dice que desvirtúan la competición al solo poder luchar por salvarse. Una idea que obvia el curtimiento en los jugadores más jóvenes militando en estas categorías. Una competición que fortalece a los futbolistas que deben formar parte en el futuro de sus primeros equipos y de la selección nacional. Disputando una liga de filiales el salto a los primeros planteles sería más grande, viéndose mermado su progreso. Dos opciones que no me convencen. No es momento para reestructuraciones.