Un monstruo viene a verme

La liga española ya tiene campeón, después de que el Real Madrid venciera este sábado a la tarde a un Español que en ningún momento despertó de la siesta. Ni siquiera el triunfo del Alavés un rato antes contra el Villareal, conmovió a los de Barcelona que hicieron de invitados ideales para que los blancos comenzaran a calentar el encuentro del miércoles frente al Mánchester City. El partido fue un trámite previo a la fiesta que le ha dado la liga número treinta y cinco al Real Madrid, y que no ha traído consigo ninguna sorpresa porque desde hace meses que estaba sentenciada. Un partido de esos que sirven para resarcir a los Vallejo, Ceballos, Isco y compañía, que tienen pocas posibilidades de jugar el miércoles, para los que protagonizar el duelo fue una especie de premio de consolación. Una tribuna entregada, con ola incluida, con la gente aflojando tanta tensión acumulada en los últimos tiempos. La afición celebra y el Madrid se lo merece, pero en un par de días el campeón de liga jugará lo que hasta ahora será el partido más importante del año. En el Santiago Bernabéu se presentará el todopoderoso Mánchester City que tuvo la posibilidad de liquidar la eliminatoria europea en el Etihad, pero no pudo porque enfrente estaba el Real Madrid. Ese hecho es el que llena de optimismo a la parroquia blanca que cree en otra noche más de remontada. Lo ha hecho tantas veces que otra vez más, está dentro de los sueños realizables de cualquier madridista. La fe proviene de un encuentro en el que en verdad perdió. La buena noticia fue el resultado, pero los citizen le dieron un meneo importante. Comanda la armada inglesa, Pep Guardiola, seguramente una de las personas declaradas no gratas en la casa blanca. El barcelonismo de Guardiola y sus triunfos, condimentan de manera especial el encuentro que va a definir a uno de los dos finalistas de la Champions League. El Madrid salió campeón de liga pero no tiene tiempo para celebrar. Un monstruo viene a verle.