Llegó Xavi y debutó con victoria. No importa si ganó con un penalito dudoso o si el palo o los delanteros del Español salvaron a los locales. Había que ganar por lo civil o lo criminal y fue lo que se consiguió, después de un buen encuentro donde se vio al equipo blaugrana con más intensidad que en los partidos anteriores, como aquel donde el Celta le remontó un cero a tres. Debutar en un derby en el Camp Nou, como ya lo hizo Johan Cruyff, le ponía algo de morbo al encuentro porque ahora mismo las expectativas no están puestas en el equipo, sino en un nuevo entrenador que ha sido recibido como el mesías. Xavi es visto como el salvador de un Barcelona con muchos problemas de toda índole, también futbolístico. Una enfermería repleta, sin delanteros y con un puñado de críos con la responsabilidad de sacar al paciente del estado de depresión general. Es lo que hay. Por eso el técnico de Tarrasa es el clavo ardiendo al que se aferra el universo culé, mientras el tiempo pasa y las cargas se acomodan. El público entregado aupó en su debut al hijo pródigo que vuelve a casa para intentar reflotar el transatlántico. Se vieron cosas de aquel Barça que enamoraba, detalles de mejora con la presión alta tras pérdida y a la salida de balón del adversario hasta que a los jugadores les dio el físico, pero eso no debería ser un problema para los chavales que están haciendo realidad su sueño. Intenso, con movilidad, desmarques de ruptura y llegada de las segundas líneas además de jugar con extremos bien abiertos, le imprimen al conjunto ciertos brochazos que le hacen más reconocible. Todo esto lo digo ahora desde la ventaja de saber el resultado frente a un Español que mereció más, pero ya sabemos que esto no va de merecimientos. La fortuna, que hay que buscarla, te da y te quita y esta vez cayó del lado del Barça. Si no se hubiera cobrado un penal no hubiera pasado nada. Si el cabezazo de Raúl de Tomás en vez de dar en el palo de Ter Stegen, hubiera entrado, la historia sería otra. Claro, si mi abuela no se hubiera muerto, comería con ella mañana al mediodía.