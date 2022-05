Hoy me apetecía parafrasear a Leiva para hablar del objetivo. De lo concreto y de lo abstracto. De lo cercano y de lo lejano. De la gloria eterna y del extravío que se antoja irreparable. Dos escenarios que se postran frente a ti con la menor indulgencia posible y con un descaro fragoroso. El Almería de Rubi sigue en busca de tocar el cielo: una melodía celestial con notas repetidas, pero que cada semana suena de forma diferente. Lo que no cambia es lo morrocotudo del camino hacia esa gloria. Un camino que no solo sigue requiriendo de los mejores guerrilleros, sino de lidiar con lo presionante de él. Siempre siendo tú, siempre dando lo mejor de ti. Nunca reblando, nunca presumiendo lo que aún está por acontecer. Por suerte para todos, eso es lo que intenta transmitir Rubi cada semana: centrados en nosotros mismos, en lo mejor que sabemos hacer y conservando esa mentalidad que prima la cautela sobre el éxtasis de un objetivo cuyo aliento nos empeñamos en sentir en la nuca. Qué complicado de sobrellevar, ¿eh? Y es que ahí radica uno de los éxitos de este Almería. No dejarse llevar por las emociones fuertes como una de las bases para hacerse grande en un viaje tan largo, pero siempre siendo fiel a lo que te caracteriza y, sobre todo, a lo que representas. Siempre con la certeza de que todo, de un momento a otro, puede cambiar, que es a lo que se refería Rubi cuando ha hecho referencia a que «cuando nada es seguro, todo es posible». Un discurso que te hace tener los pies en el suelo, que te obliga a la exigencia y te invita a la excelencia cuando todo es júbilo, euforia y desesperación por certificar la gloria. El plan de Rubi sigue su curso. Y su trabajo en lo psicológico también es culpable de que siga desarrollándose como todos hubiésemos deseado en agosto. Solo importa el día a día. Como si fueras a morir mañana.