Desconozco si ocurrirá en otros lugares de este país, pero en Almería se ha escuchado siempre mucho eso de "yo soy más de motos que de coches". En la parcela deportiva, me refiero. A muchos nos pasaba hasta hace pocos años, en cualquier quedada con los amigos, en una celebración familiar o hablando con un taxista camino a casa desde el Centro después de bebernos hasta el agua de los floreros, que nos veíamos envueltos en extensos debates sobre que era más interesante, si el motociclismo o la Fórmula 1. Por tradición, es innegable que España siempre ha sido motera, y lo sigue siendo, pero desde que en 2001 hiciera aparición Fernando Alonso, la disciplina de las cuatro ruedas dejó de ser solamente una información de relleno en los noticiarios deportivos de este país. La gente se enganchó a la Fórmula 1 gracias al asturiano y de la noche a la mañana muchos y muchas pasaron de no saber ni lo que era un alerón a convertirse en expertos en este deporte en el que mandaba todavía Michael Schumacher. La afición creció más aún conforme el piloto español ganaba galones sobre el asfalto y, sobre todo, tras lograr los títulos mundiales en 2005 y 2006. Para muchos era y es un héroe, por lograr dichos cetros "con un coche peor que el de los demás", como se decía siempre. Para otros, sin embargo, era un prepotente con suerte. Está claro que no siempre se puede gustar a todo el mundo y Alonso es un claro ejemplo de ello, por el carácter que a veces mostraba ante los medios de comunicación. No obstante, no se le puede quitar mérito alguno. Fue el culpable de que echara raíces en España una disciplina deportiva que antes se veía muy lejana, como ahora, porque desde que el asturiano dejó de subir al podium parece que todos esos expertos y expertas que surgieron de forma espontánea ya no se conocen ni los nombres de los circuitos. Por contra, que le pregunten a los que son más de motos que de coches...