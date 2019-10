Ante todo mucha calma

Es uno de los directos más emblemáticos de los 90. Los gallegos 'Siniestro Total' publicaban este disco en tiempos de la Exposición Universal de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, allá por 1992. A los pocos minutos de tirar en superioridad dos puntos en Alcorcón, cuando habíamos hecho lo más complicado, remontar, no fueron pocas las voces que se cebaron con René, desafortunado en el gol del empate alfarero; Corpas, muy errático toda la tarde; o Chema, que sigue peleando para demostrar que es algo más que un proyecto de futbolista. Pero lo que más sorprendió en la tarde-noche del sábado fue el rumor, extendido, de que el entrenador Pedro Emanuel iba a ser destituido La fuente, un usuario del foro oficial del Almería que suele acertar con sus anuncios y parece tener información muy de dentro del club. Tranquilidad en las masas. Es verdad que el técnico portugués, al que aquí también se le alabó con el buen arranque del equipo, por su mano izquierda a la hora de manejar el vestuario, por saber sacar lo mejor de un equipo inesperado y por su lectura de los partidos, ganándolos muchas veces también con sus sustituciones, no anda muy acertado últimamente. El equipo ha entrado en una crisis que va mas allá de los resultados (4 puntos de 18 en seis partidos), ya que es la sombra de lo que fue en el arranque. Es cierto que ahora juegan más fichajes de lo que lo hacían al principio, pero la base sigue siendo de jugadores del curso pasado. Además, los fichajes, en su mayoría, aportan. Maras, Petrovic, Lazo, Vada, Coric, Darwin… Creo que con los mimbres que hay se pueden hacer las cosas mejor y no deberíamos jugar al pelotazo. A pesar de la mala racha, el equipo sigue segundo y tanto los jugadores como el entrenador tienen una buena oportunidad para voltear la situación. Otro cese, como el de Óscar Fernández, no me parece la solución, y los insultos desmedidos a nuestros propios futbolistas y la crítica destructiva no es el camino a seguir. Es importante apoyar el equipo y, ante todo, mantener la calma…