La muerte de Kennedy

El tenor español Josep Carreras, declarado hincha del Barça, comparó hace una semana en la ciudad de Viena, el asesinato de John F. Kennedy con la marcha de Leo Messi del Barcelona. El cantante encontró un punto de comparación entre los hechos, al entender que sobre lo sucedido, nunca sabremos la verdad. A día de hoy lo ocurrido el 22 de noviembre de 1963 en Texas está sujeto a especulaciones y ha dado rienda suelta a una serie de teorías conspirativas. Ni siquiera se puede asegurar si fueron dos o tres los disparos que acabaron con el presidente de Estados Unidos. Un solo culpable, porque tampoco se acreditó la participación de otras personas, y carpetazo. Lo único cierto es que lo asesinaron en el asiento trasero de un descapotable. La marcha del jugador argentino del club con el que consiguió todos los títulos también es una gran incógnita para propios y extraños. Quizás Laporta, el padre de Messi y tal vez el mismo Leo, sean los únicos que sepan lo que verdaderamente sucedió, para pasar del "se queda", al "me fui", con lágrimas incluidas. A lo mejor tampoco sepamos qué ha sido lo que realmente ha sucedido con la marcha de Sergio Ramos (ambos jugadores recalaron en el PSG) del Real Madrid. Si un año de contrato o un millón de euros fueron las causas, ya le pueden ir a contar ese cuento a otro, porque yo no me lo trago. En la era de la información no se sabe nada. En tiempos de exhibicionismo, no hemos podido ver absolutamente algo. Si me pregunto el porqué, la respuesta es que a nadie le ha apetecido contar la verdad. ¿Por qué no?, pues no se sabe, así que construyamos nuestras propias historias conspiranoicas. Sí, como la que afirma que a Kennedy lo mató un empleado de almacén devenido en francotirador, sin motivación aparente. Ya, un desequilibrado como el que se cargó a Lennon. Pero la verdad verdadera, con suerte se conocerá en otro tiempo que no es el actual. Carreras dijo no entender cómo se había marchado del Barcelona el mejor jugador de la historia. Yo tampoco.