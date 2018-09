Miguel Hernández lo dejó escrito: «En Orihuela, su pueblo y el mío, / se nos ha muerto como del rayo Ramón Sijé / con quien tanto quería», hoy el viento nos recuerda que "En Granada, su Granada, se nos ha muerto Julio Alfredo Egea, a quien tanto amé"; el viento nos volará el cuerpo hasta su Chirivel de nacencia y conciencia, y allí, a la sombra de la sabina solitaria y abrazado al "Chirivello" volverá a la madre tierra, y en ella descansará por siempre aliviado ya de la estulticia humana. El viento nos traerá un ramillete infinito de versos, sus versos, esos que nacieron de la tierra y a ella vuelven en aromas de incienso y yerba. El viento nos devolverá también su honda voz en los amaneceres y cuando el trino del pájaro suene en la alameda y en la imponente Sierra de María que propagará el eco de la palabra que vivirá siempre entre nosotros, deslumbradora de Julio Alfredo. Hoy, en homenaje al hombre y al poeta universal de Chirivel que fue, reproduzco íntegro "el retrato" que le hiciera una década atrás y que ahora, más que nunca, deseo compartir con los lectores de este diario, con todos los almerienses, con todos los poetas y amigos que tanto le quisieron:

JULIO ALFREDO EGEA, POETA DE LOS ASOMBROS

He dispuesto todo lo necesario para el viaje, para este extraordinario viaje en el tiempo. Es domingo y las campanas de la iglesia repican y repican en su último aviso para la misa. Los campesinos se arremolinan en la plaza o pasean por el parque, sin prisas. Un intenso aroma de alpechín se cuela por las ventanas de las casas, por las calles y plazuelas. La campiña es un mar de verdes, verdes olivos. Es febrero en tierras de Córdoba, y, sin embargo, la carretera me lleva hasta tierras de Almería, hacia su parte más septentrional, a las inmediaciones de la Sierra de las Estancias, donde un pueblecito pequeño, limpio y enjalbegado recibe al visitante con la hospitalidad que le caracteriza. El pueblo responde al nombre de Chirivel, desde siempre posada y descanso para el caminante, lugar de paso en la antigua calzada romana -Vía Augusta- que conectaba Cástulo con Cartago Nova. Chirivel, El Xirevel o Venta del Marqués, que también se le llamara; el Chirivel de la luz y el trino de los pájaros, del blanco nieve y el verdor de las encinas, tomillos y romeros, de los pinos y almendros, de la Sabina; el Chirivel de las aves perdices, de los buitres, águilas y azores. Chirivel, alumbramiento y cuna de los sueños del hombre y del poeta Julio Alfredo Egea, del poeta que escribe, en las frías noches de invierno, encendidos versos a la madre tierra: Chirivel, mi pueblo, Nombre / misterioso el de mi pueblo / ¿qué significa? Dijeron amigos / eruditos-imaginativos: "bello / encinar, valle de la seda"... Un / obispo que vino a confirmar, / arrimando el ascua a su / sardina, dijo que significaba / "beso de Dios". Y Juana de / Ibarbourou, la poetisa / americana, para no darle más / vueltas al asunto, me aseguró / que Chirivel era, / indudablemente, el nombre de / un pájaro exótico, soñado / inexistente...

Julio Alfredo Egea es el poeta universal de Chirivel y a su encuentro viajo por esta tierras almerienses. Mientras llego, pienso en cómo le conocí, y aún hoy no puedo creer que una simple carta del atrevido desconocido que era yo para él en aquellos ya lejanos años nos uniera para siempre en la poesía y en la amistad del fraterno abrazo, al que esperaba entregarme ya en su casa de Chirivel. Y es que Julio Alfredo fue poeta siempre, antes incluso de su nacimiento allá por el caluroso agosto del año 1926. Su escuela fue la vida y la vida un sueño a conquistar cada día. Entre medias, disfrutaría de su infancia en Chirivel, en esa comunión perfecta que siempre quiso con la naturaleza y el hombre. Jugaría y saltaría por las calles del pueblo, por los campos cercanos; observaría la gigantesca belleza de la Sabina, escribiría sus primeros versos relacionados con los árboles y los pájaros en el despacho de su padre, de quien oiría recitar muchas veces y con embeleso el romance morisco de Abenamar. Pero también su mirada de niño tendría que soportar el dolor de una guerra, el miedo y sus silencios. Luego, en Granada viviría apasionadamente los años estudiantiles en la facultad de Derecho, aunque nunca llegara a ejercer como abogado.

Julio Alfredo Egea, el hombre y el poeta, inseparablemente: Quiero ser de todo hombre / que me mire a los ojos… Quiero ser de ese niño / que nacerá en remotas / edades de la tierra… Quiero que mi palabra / vuele con la bandada / de los últimos pájaros… Enjoyada o desnuda / os lego mi palabra. El poeta que se consagra a la poesía y los movimientos literarios en Granada como cofundador, redactor jefe y editor de la revista Sendas en 1946 y en la que se publicó -está por saber cómo fue posible el milagro- un homenaje al poeta Federico García Lorca, asesinado diez años antes. El hombre inquieto, que volverá a la naturaleza y el sosiego de su Chirivel natal, que será granjero y también Alcalde: Se perdió en los desvanes una vara de mando / que empuñaron los caciques; se perdieron más cosas: / la llave de la cárcel, los listines del miedo / las sospechas remotas y también los discursos / Temblaron en mis venas mil hombres sudorosos / Y di un bando diciendo: enterrad los candiles / sujetad entre todos la humildad de mi abrazo / Lo primero, es urgente, arreglemos las plazas / y que jueguen felices a la rueda los niños; / hagamos lavaderos, sujetemos el agua / alcemos su nivel a un canto de muchachas…. Yo levanto mi mano temblorosa de versos / y no mando ni ordeno, quiero sólo en hogares / resolverme hecho brasa, hecho leña de encina. Soy alcalde de un pueblo con el nombre de pájaro / y me duele la sangre que ha pasado a la historia.

Como un nómada fue de un lado para otro: Madrid, Chirivel, Granada y Almería, buscándose así mismo, con el deseo ardiente de hallar la libertad de pensamiento y movimientos necesarios para ser feliz. Viajaría por medio mundo, pero siempre vendrían Los regresos, los recuerdos de antaño en los ojos ancianos del abuelo, como un canto de merecido homenaje: Volveré diariamente para besar los árboles / para no desprenderme del todo de tus brazos / para injertar mis labios en tu verdad florida / contagiando hermosura cuando bese a mis hijos… Me dejas, Caballero de los Altos Centenos / del Trigal Armonioso, de la Pobre Cebada / tu blasón nobiliario: tu cayado y tu manta / No renegaré nunca de la luz de tu estirpe… Ya nunca tus pupilas con perros y besanas/ tendrán la bien ganada estampa de las eras/ Eres de tierra, abuelo, de tierra ennoblecida / Beso la tierra, abuelo. Tú eres también España.

Vuela el poeta por el intenso azul del cielo y de la mar, juega entre sus manos con la luz de los días, y en la noche se entrega a las caricias y el fuego de su amor a Patricia, compañera, amante y amiga, en brazos y brasas del amor el poeta escribe: Tú llevas en los ojos la hermosura del mundo. / Cuando miras el campo es más verde la yerba / o más blanca la nieve o el jardín multiplica / en prodigio incesante ruiseñores y rosas. / Voy buscando tu paso de amor por la cocina, / entre olor a legumbres y a pan; te glorifica / el delantal, te asciende el temblor de la llama; / dice maternidades la música del agua.

Julio Alfredo Egea o la humana mirada del poeta a la vida y sus aristas, a los campos de amapolas de sangre y de luciérnagas; el hombre y el poeta fundidos en un alma, siempre certero en su discurso de espuma y olas; cazador de sueños y quimeras, y amigo de sus amigos hasta la muerte: La amistad son palomas que nos rizan el alma / con la gracia del vuelo, / que se levantan hacia el cielo y dejan / un universo de alas compartido / sin presagiar un paso sigiloso de sombras. Siempre el poeta que no puede separarse del hombre y por ello proclama sus soledades y silencios, sus miedos y dudas en un reencuentro con la tierra y sus símbolos: Allí donde el arado y el sudor y los huesos / de mis gentes pusieron su huella, bajo el surco / más profundo en milenios / surgió un bucle de mármol señalador de estrellas / el encaje de un pámpano bordador de la historia / oculto por batallas, cataclismos, labores… Estoy triste y quizá me sentó mal el vino/ y no es bueno sentirse triste y mediterráneo.

Pero también el poeta y el hombre que lleva dentro se pregunta y pregunta al Creador: ¡Oh, Dios…! ¿estás ahí…? ¿me entiendes, puedes atenderme un momento? Y está el niño, y el suspiro, y el pájaro y el canto, los sueños que vuelven de nuevo a los orígenes del todo y la nada: Puede crecer un niño dentro de un suspiro/ o el pájaro nacer después del canto / y ser sólo ilusión / este bucear del alma entre la bruma.

Sin duda alguna, Julio Alfredo Egea es el poeta universal de Chirivel, de la tierra y el fuego, el aire y el agua. Es el poeta grande, labrador, granjero, hombre bueno de Chirivel, como así lo retrata su amigo inseparable y poeta granadino Rafael Guillén, al decir: Tiene lluviosos ojos de contemplar los campos; / caídos ojos turbios de cazador de sueños. / Cuando otea los valles donde el poema crece, / cruzan por su mirada bandadas de perdices. /...Él sabe que el poeta ha de ser antes hombre; / que el verso nace solo, cuando un hombre respira. / ¡Cómo despeja el aire mohoso que nos cubre / el vaho de su boca de recental limpísimo! / Es bueno y es mi amigo. Como el agua en los surcos. / Como el sol que traspasa los granos aventados. / Yo sé que donde ponga sus pies y su palabra / irá dejando a España como recién parida.

Yo también lo afirmo, Julio Alfredo Egea es bueno y es mi amigo, y como amigo sólo puedo ofrecerle estos versos que dan noticia de su amor a la tierra y los hombres en la Voz y la Palabra: «Acudes al silencio de la noche / y en ella te alojas, y te refugias / esperando una luz anunciadora / de otra luz; un signo, un gesto, la huella / que entre tanta oscuridad revele / al hombre los caminos infinitos / del sueño y la esperanza, la quietud / del vuelo en los orígenes, la vida».

Descansa en paz, mi querido amigo, mi querídisimo siempre poeta universal de Chirivel, Julio Alfredo Egea.