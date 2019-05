La mujer del César...

La imagen tiene su importancia. Por supuesto, no es comparable con el valor de las victorias. No hablo de postureo, un concepto muy conocido en el mundo de la política local y otras esferas, sino de la percepción y proyección del juego. Así, para optar a convivir con los seis mejores de la categoría y opositar a jugar la promoción a Primera, hay que ganar, y bastante, y también hay que parecerse a un equipo promocionista. La UDA, ni por imagen ni por juego, lo pareció contra el Oviedo. Lo del cuadro unionista tiene que ver mucho con el ser y estar. No es equipo de promoción porque no ha estado entre los seis primeros clasificados ni en una jornada sola de las 36 ya disputadas. Con su triunfo 3-1 sobre el Córdoba, en la jornada 27, distanció al cuadro califal en 19 puntos (40 contra 21). El equipo se situó a cuatro puntos de la sexta plaza, pero FF valoró la victoria como una cuestión estratégica al considerar a los cordobeses como un rival directo. No sé si por inercia o prevención, el caso es que el zapillero miró para abajo en lugar de alzar la mirada. La distancia sobre la última plaza de la fase de promoción ha crecido desde aquella jornada. Los indálicos alcanzaron el ecuador liguero con 29 puntos y suman 23 puntos a falta de seis jornadas. Pero en la misma jornada entre la primera y segunda vuelta, su balance es de cuatro puntos de diferencia a favor. Cerraron con cuatro derrotas los derbis andaluces de la primera vuelta y han sumado una victoria y tres empates en los de la segunda. Pero su puntuación contra los seis primeros hasta la jornada 21 fue de 3 puntos y es de tres empates (Granada, Málaga y Cádiz) a falta de visitar al Mallorca y recibir al Albacete en la última jornada. La distancia con respecto a la sexta plaza es la misma, seis puntos, pero el contexto es muy diferente.