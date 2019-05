El mundo es digital y local

Estimado Nor, difícil es rebatir con rotundidad lo que dices, pues es cierto que todavía hay quien considera que nuestra afición es poco menos que un entretenimiento para niños. Debo decir que al único que he escuchado hablar sobre esta industria ha sido al aún ministro de Cultura y Deportes, ahora diputado electo por Almería en el Congreso, José Guirao. Ha sido él el que incluso en pequeños pueblos de la provincia ha puesto sobre la mesa la importancia y peso que tiene esta industria cultural, cuya facturación supera de largo en la actualidad a la del cine, por ejemplo. Y también el que ha dado una clave: Sólo hace falta una conexión de banda ancha y las condiciones adecuadas para que cualquier lugar pueda ser el hogar de creativos y diseñadores. Está claro que no será lo mismo un estudio asentado en Los Ángeles que un pequeño grupo de programadores de, digamos, Chercos. Pero, oye, la posibilidad está ahí. Y sí, por desgracia lo poco que vemos son ahora torneos y muy poca apuesta empresarial por parte de nuestros dirigentes locales. A ellos les lanzo una invitación: Que se pongan las pilas, que el mundo es digital, incluido el local.