El parón del fútbol ha causado en muchos los mismos estragos que las vacaciones de verano en nuestra etapa estudiantil: nos ha incitado a evadirnos de tal forma que hemos olvidado buena parte de los conocimientos adquiridos. Ahora mismo me costaría recitar de memoria los 22 equipos que componen la Segunda División. Por supuesto, tampoco atinaría en el orden clasificatorio de cada uno. Incluso, hay veces que he tardado en reconocer a algún jugador rojiblanco en las redes sociales del Almería. Que no me lo tengan en cuenta. Se me ha ido de las manos lo de desconectar.

Parece una utopía que las competiciones vuelvan, por mucho que Javier Tebas se haya empeñado en fijar una fecha para ello. Atravesamos en un equilibrio tan delicado que cualquier pequeña alteración modificaría por completo el futuro más inmediato. Por ello, resulta difícil imaginar que volveremos a vibrar con unas eliminatorias de Champions, a sufrir con esos partidos por evitar el descenso o a celebrar fiestas por haber consumado un ascenso.

Mientras tanto, echamos de menos gritar con furia por una decisión que desaprobamos. Enfadarnos por un resultado en contra. Discutir airadamente con quien ve el juego de una forma distinta a nosotros. Ponernos nerviosos por un intrascendente partido de una jornada cualquiera. Echamos de menos el fútbol. Y no solo el que afecta a nuestro equipo. Eso, al menos, tendría un pase. Extrañamos todo este deporte, incluido el que ni siquiera nos toca de cerca. El sabernos de memoria alineaciones de equipos que nos dan igual. El conocer la trayectoria de ese jugador que ni nos va ni nos viene. El hacer zapping y quedarnos viendo un partido que ni sabíamos que se estaba jugando.

Nunca creíamos que tendríamos un mundo sin fútbol. Y sí, tal y como muchos dicen, se puede vivir en él. Es cierto. Solo faltaba. Pero, joder, menudo aburrimiento.