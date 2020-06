¿Un mundo mejor?

Desde que me jubilé, hace ya más de un lustro, comencé a mirar la política desde un poco más lejos, muy centrado ya en la Sexología, en mis actividades investigadoras, docentes y clínicas. Los discursos y reflexiones sobre los modelos de sociedad y de convivencia, han sido sustituidos por discursos y reflexiones sobre la sexualidad, el deseo, el amor, el cuerpo y las relaciones de pareja. Los viajes a Sevilla y a toda la provincia, los sustituí por viajes a toda España y sobre todo a Latinoamérica y a veces al resto de Europa, o del mundo.

Desde lo endogámico, he pasado a lo poliamoroso. Poliamoroso, porque me he enamorado de otros países, de otras gentes, de otras culturas, de otras músicas, de otras formas de vivir, de comer, de amar y de hablar. Aprender las historias, las tradiciones, los sufrimientos y las pasiones que hay detrás de otras banderas, me han enseñado a amar mucho más a la mía.

Andaba yo en todo ello, en Ecuador, cuando apareció el maldito virus. Y de pronto recién llegado a casa, me vi enclaustrado en ella. Hube de suspender los próximos viajes ya programados. Y la pantalla sustituyó al contacto personal. Y pensé: es posible que este paréntesis venga bien. Se limpiará la atmósfera, y quizás se limpien también los corazones.

Comenzaron las muertes y el dolor. Y mi hija enfermera se fue a la trínchera en el Hospital de La Paz de Madrid. Los aplausos a los sanitarios y el coro de voces cantando Resistiré. Vimos a vecinos que nunca veíamos a las 8 de la tarde. Los expertos, mientras tanto absolutamente despistados. Y los gobiernos del mundo unos negando la mayor y todos con el pie cambiado. Y mientras me hacía 4 kms de pasillo diarios, me preguntaba: ¿este dolor nos hará mejores?

Y conforme comenzamos a desescalar, los aplausos comenzaron a apagarse, para dar paso a las caceroladas, al odio, al insulto generalizado, en el parlamento y en las redes. Al aprovechamiento político de las víctimas. Y eso, en todo el mundo, sean del color que sean los gobiernos. Mis contactos con otros países me lo confirman. El dolor, el luto y la solidaridad, han sido silenciados por las descalificaciones, los exabruptos y el enfrentamiento.

Y ahora siento una enorme tristeza, por los que se fueron y sus familias, por todos los que perdieron sus trabajos y negocios, y por todas las personas que esperábamos que todo esto sirviera para que pusiéramos en primer plano, todo lo bueno que podemos ser. Del Resistiré de Dúo Dinámico, al Vinceró de los tres tenores, y de ahí al Imagine de John Lennon. Pero ¡no! del Resistiré a las caceroladas y a los insultos mutuos. Y si miramos afuera peor: EEUU, Brasil, etc.

Y yo me pregunto ¿cuando nos daremos cuenta de que la vida es un bien de valor infinito, y que todos tenemos derecho a vivirla, con toda la intensidad que nos ofrece, y el deber de contribuir a que los demás puedan hacerlo también? Que el odio, solo engendra odio, dolor y sufrimiento. Miremos la historia. Respeto en la diferencia y la diversidad, libertad en equidad, conocimiento y entendimiento. Asignaturas pendientes. Por ahora suspensas. No es una utopía intentar al menos aprobarlas, aunque no saquemos sobresaliente. Se lo debemos a nuestro futuro.