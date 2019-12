Dos mundos opuestos

Corem 365 días, quienes seguimos a la UD Almería estábamos expectantes. Como cualquier aficionado al fútbol, en realidad. El mercado de invierno llegaba y la ilusión brotaba. Más, si cabe, en el caso rojiblanco, gracias a la buena temporada que estaban protagonizando los de Fran Fernández y la creencia de que, con un par de retoques de calidad, el equipo podría asaltar las posiciones de ascenso tras cuatro años de mediocridad y desesperación. Y ahí estaba el esperado mes de enero. El momento del año en el que pedir al club un pequeño esfuerzo con el que soñar. La desgana que Alfonso García emanaba se camuflaba con las ansias de crecimiento de la afición. Estaba todo de cara para dar un paso adelante en el segundo tramo liguero y enganchar a la gente a un proyecto atractivo. Sin racanería. Con ambición. Era el mes clave. Había que esmerarse. Enero llegó, transcurrió y, como todo, terminó. David Rocha y Demirovic fueron los únicos fichajes rojiblancos. Arzura, De los Reyes -¿se acuerdan de él?- y Sekou se marcharon. Y todo siguió igual, claro. Como en 'Bienvenido, Míster Marshall', los aficionados de la UDA se metieron en la piel de los vecinos de Villar del Río para, cargados de sueños y buenas intenciones, ver pasar de largo el coche de la Primera División sin que hiciera un solo amago de parar en el Estadio Mediterráneo. Hoy, un año después, el panorama es bien distinto. El equipo está arriba, convenciendo y mostrando una solidez que solo ha sido empañada por una mala última semana de competición. Muchos, incluso, creemos que con lo que hay da para pelear por el ascenso. Y, pese a todo, el club recurrirá al mercado invernal. Una alegría. La felicidad era esto. Abundancia. Inconformismo. Lo que pedíamos. Eso sí, no todo vale a cambio. Detalles como el tifo con la cara de Turki Al-Sheikh son tan atípicos como vergonzosos. Esto es un club de fútbol, no un juguete. No vendamos nuestra dignidad por nada del mundo. Y que el 2020 sea tan bonito como promete ser.