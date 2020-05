Somos nÍjar y se nos escucha

Lo conseguido, que el Gobierno apruebe la rebaja al 0,13% del Índice de Rendimiento Neto aplicable en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, extensiva a todos los productos que salen de los invernaderos de la comarca de Níjar es el logro de una lucha distinta, de un trabajo puede que hasta silencioso, en el que no han intervenido las grandes pancartas, los cortes de carretera, la confrontación ni las grandes mesas de negociación, sino el trabajo continuado de explicar, exponer, convencer y hacer ver el potencial, el beneficio que pueden generar las medidas de gracia. La riqueza que puede nacer de una rebaja fiscal y el horizonte de inversión que ello conlleva. La seguridad en un horizonte sostenible. Eso es lo que desde la pasada DANA hemos intentado trasmitir y el 0,13% a todos los productos, desde el tomate a la berenjena, ha sido la respuesta. Cuando no hace muchos meses el Ministro de Agricultura quiso mantener un contacto directo, personal, con los agricultores afectados por la enorme granizada de principios de año, realmente se abrió una a ventana a encontrar soluciones ajustadas a la peculiaridad de este territorio. Es hasta normal que cuando se habla de una u otra zona lo primero que se perciban sean los grandes números, los volúmenes preferenciales de uno u otro producto, pero Níjar es un modelo en constante evolución, capaz de adaptarse a las necesidades del mercado con mayor rapidez. Lo demostramos convirtiendo en un estándar el modelo ecológico, adoptándolo como bandera, o mostrando el sostenimiento de la Acapacidad productiva con el mix de agua desalada y de acuíferos naturales, aunque ello implica incurrir en costes que en otros lugares se subvencionaban, y que aquí no. Ese fue el legado que nos dejó el anterior Gobierno de España, y la realidad que aporta hoy este otro Gobierno es precisamente la de compensar ese agravio histórico que en cierta medida ralentizaba el potencial de crecimiento de una comarca que merecía mas de lo que estaba recibiendo. Hoy el Gobierno de España ha dado esa respuesta con una rebaja al 0,13% del Índice de Rendimiento Neto de esos cultivos que como la berenjena, entre otros, se abren camino en esas referencias vitales para que comarcas como la de Níjar sigan sumando atractivo en un mercado en el que se nos conoce por la calidad, por el entorno natural que protege estas miles de hectáreas de invernaderos, y una tradición familiar en las explotaciones que pasan de generación a generación aportando un conocimiento que también es un hecho diferencial. Ese 0,13% afecta directamente la renta de unos agricultores que hoy pueden respirar mucho más tranquilos ya no sólo por el hecho conseguir una importante rebaja de impuestos, sino porque ahora pueden presumir de que se les ha escuchado, se les ha atendido y han conseguido lo que nadie en muchos años. Todo sin tener que levantar la voz más allá de explicar con sus propias palabras, a un ministro de agricultura, lo que conlleva ser agricultor en la comarca de Níjar.